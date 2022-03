Kárpátalján főképp húshiány van - és 70-80 ezer menekült Ukrajna más részeiből

Ukrajna háború sújtotta területein élelmiszer- és gyógyszerhiány kezd kialakulni. Kárpátalján leginkább a húskészítmények hiányoznak a boltokból - mondta el az InfoRádiónak az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője.

Gerevich János szerint folyamatosan csökken a bolti húskínálat, míg a hentesüzletek még tartják magukat, mert máshonnan szerzik be a kínálatukat.

"Tészták, konzervek, kenyér; látszik, hogy a boltok azokat a tartalékokat mozgósítják, ami maradt. Volt egy nagy felvásárlási láz, és szerintem ez most is tart még" - mondta.

Ha viszont volt felvásárlási láz, lehet még tartalék, csak a háztartásoknál. Erre a felvetésre Gerevich János azt mondta, ha vannak is ilyen készletek, szintén fogytán vannak.

"Ukrajna központi részéből nem tudnak árut szállítani Kárpátaljára.

Főleg emiatt alakul ki egy ilyen hiány. Azon kell gondolkodni, hogyan lesznek ellátva az emberek élelmiszerrel. Valamilyen megoldást az üzletembereknek is kell találniuk" - szögezte le. Szerinte erre az lesz a válasz, hogy a kereskedők külföldön szerzik be az eladni kívánt árut, nem otthon.

Cáfolta, hogy segélyszállítmányokat bárki megtámadna, sőt, az ukrán kormány jelentősen leegyszerűsítette a humanitárius szállítmányok fogadását.

Az Ökumenikus Segélyszervezet már felállította az ukrajnai elosztóláncot is, lesz is rá szükség, mert Kárpátalján jelenleg is van 70-80 ezer menekült az ország belső részeiből.

Ahol pedig nincs harci cselekmény, ott a közműszolgáltatással sincs gond.

Gerevich János kijelentette,

a háború kitöréséig 6 millió ukrán állampolgár dolgozott Nyugat-Európában, most első körben az ő rokonaik, barátaik hagyták el Ukrajnát a háború elől menekülve,

jellemzően a középosztály, de most már látni, hogy "jönnek Zsigulik, kopott buszok, éhes, szomjas, fázó menekülők, ijedt gyerekek".

Újabb emberáradat indulhat, ha az ukrán-orosz megállapodások szerint humanitárius folyosókon kiengedik az ostromlott városokból a lakosságot.

Nyitókép: MTI/Nemes János