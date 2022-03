Közel 85 ezer ukrajnai menekült érkezett már Magyarországra hétfőig - térkép

A háború első napjaiban félmillióan hagyták el Ukrajnát, ahogyan arról az Infostart is beszámolt korábban. Az addigi adatok szerint Lengyelország fogadta be a legtöbb ukrán állampolgárt, 281 ezer főt az ENSZ menekültügyi ügynökségének szóvivője szerint. Az NBC News azt írja, Magyarország közel 85 ezer menekültet fogadott be, míg Moldova, Románia és Szlovákia egyenként 30 ezer és 36 ezer körüli menekültet. Közel 35 ezren más európai országokba menekültek.

Az adatok arra mutatnak rá, hogy kevesebb mint 24 óra alatt több mint 130 ezren hagyták el az országot, mivel egy nappal korábban Filippo Grandi még azt twittelte, hogy 368 ezren menekültek el. Az ügynökség szombati jelentésében azt írta, hogy a végső szám elérheti az 5 milliót is. Az Ukrajnából menekülők száma, NBC News grafikon

"Ukrajnán belül is egyre nő a lakhelyükről menekülők száma, de a katonai helyzet miatt nehéz megbecsülni a számokat és segítséget nyújtani számukra" - írta Grandi a hétvégén egy twittben. Azt is megjegyezte, hogy az országot ért támadások első két napja alatt több mint 50 ezer ukrán menekült el. A menekülők számának alakulása a háború kezdete óta, NBC News grafikon

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) kedden azt közölte, hogy már több mint 660 ezer ember menekült el Ukrajnából. A menekülők többségében nők és gyerekek, számuk "exponenciálisan növekszik".

A hírek szerint vannak, akik 60 órát várakoznak, hogy bejussanak Lengyelországba, Románia felé pedig helyenként 20 kilométeres sorok is kialakultak.

A fenti adatokban nem szerepel, hogy Oroszországba mennyien menekültek Ukrajna keleti területeiről. Erről egy orosz biztonsági forrás kedden az MTI tudósítása szerint azt mondta, hogy a keleti szakadár területekről már több mint 132 ezer menekült lépte át a határt Oroszország felé.

A nyilatkozó a TASZSZ orosz hírügynökségnek arról számolt be, hogy március 1-jén reggelig 132 100 ember lépte át az orosz határt a két szakadár "népköztársaság" területéről, közülük több mint 82 ezren ukrán állampolgárok, több mint 49 ezren oroszok, 427-en pedig más országok állampolgárai.

Hozzátette, hogy több mint 18 és fél ezer, donyec-medencei lakos 259 ideiglenes menekültszálláson tartózkodik. A menekülteket Oroszország 22 régiójában helyezik el. Az egészségügyi szolgálatok szerint a két kelet-ukrajnai szakadár területről érkezettek közül 4300-an kértek orvosi segítséget, köztük több mint 1600 gyermek részére. Több mint ezer embernél mutattak ki koronavírus-fertőzést.

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement