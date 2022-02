Az újszülött-intenzív egy pincetárolóba költözött Dnyipropetrovszkban

Az újszülötteket a New York Times közzétette videón nővérek viszik az óvóhelyre karjaikban: nagyjából tizenkét csecsemőt szállítottak le a pinceszinten tallható, tárolóból kialakított menedékbe. A felvételeken látszik, hogy egyes nővérek dajkálják az újszülötteket, míg mások készülékek híján saját maguk lélegeztetik ballonnal az oxigénes támogatásra szoruló gyermekeket.

Néhány órástól néhány naposig terjed az újszülöttek kora a Daily Mail cikke szerint: a babákat színes takarókba csavarva fektették az improvizált ágyakra.

A felvételeket az osztály dolgozói készítették a gyermekekről, Gyenyisz Szurkov, az osztály vezetője New York Times-szal üzenetben osztotta meg körülményeiket.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building.



“This is the NICU. In a bomb shelter. Can you imagine?” Dr. Denis Surkov said. https://t.co/EYvv64bVbZ — The New York Times (@nytimes) February 25, 2022