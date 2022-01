Új lakója van a washingtoni Fehér Háznak

A Biden család magához vett egy kétéves cicát, Willow-t. A BBC szerint Willow származási helyéről, a pennsylvaniai Willow Grove-ról kapta nevét. George W. Bush 2009 január végével lezárult elnöksége óta, azaz 13 éve nem lakott macska a Fehér Házban az elnökökkel.

Jill Biden, a first lady még 2020-ban, férje választási kampánya során találkozott először a cicával, amikor Willow egyszer csak hívatlanul megjelent mellette a színpadon egy pennsylvaniai eseményen.

A Fehér Házban nem Willow az egyedüli négylábú, Biden Commander nevű német juhászkutyája is ott él.

