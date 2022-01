Kiszivárgott a CIA elemzésének eredménye a rejtélyes Havanna-szindrómáról

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik új elemzésében azt állapította meg, hogy a Havanna-szindróma néven ismert betegség, amely mintegy kétszáz embert - főleg amerikai diplomatákat, hírszerzőket és családtagjaikat - sújtott vagy sújt, nem ellenséges hatalom kitartó támadássorozata, de a hivatal körülbelül kéttucatnyi esetben nem tudja kizárni külföldiek ártó szándékát, különösen nem a jelenség első észlelésekor és helyszínén, 2016-ban Havannában - jelentette csütörtökön több amerikai televízió és lap.

Az NBC televízió hírműsorának erről hat, neve elhallgatását kérő személy - akit tájékoztattak az elemzésről - beszélt, a Politico című lap pedig három, szintén meg nem nevezett hírszerzési forrásra hivatkozva számolt be a fejleményekről.

A nyilatkozók elmondták, hogy a Havanna-szindrómás esetek közül a legtöbbnél találtak olyan lehetséges magyarázatot, amely nem ellenséges akcióra utal, de egy részük titkát továbbra sem tudják megfejteni. Mindenesetre a nyilatkozók szerint a CIA megalapozatlannak ítélte azt a feltevést, hogy a tüneteket Oroszország vagy valamely más hatalom okozza amerikaiaknak azért, hogy ártson nekik, vagy azért, hogy információkat gyűjtsön.

A nyilatkozók hozzátették: azok, akik elszenvedték a szóban forgó tüneteket, és akiket most szintén tájékoztattak az új elemzés eredményéről, mélységesen csalódottak. Közülük többen rámutatnak arra, hogy ezek nem végleges eredmények, és a CIA nem konzultált róluk más hivatalokkal, köztük a védelmi minisztériummal sem. A CIA magánakciójáról van szó - jelentette ki egyikük a NBC-nek nyilatkozók szerint.

A nyilatkozók hozzátették: a CIA-elemzésen dolgozók közül szinte senki nem lepődött meg azon, hogy sok közelmúltbeli esetnek van lehetséges más magyarázata, mint az esetleges ellenséges akció. Miután az amerikai kormányhivatalok arra kértek minden alkalmazottat, hogy jelentse, ha megmagyarázhatatlan fejfájása vagy szédülése van, elkerülhetetlen volt, hogy a jelentett esetek közül soknak a leírása eltért az orvosok által diagnosztizált, agykárosodással járó esetektől.

A Politico azt emelte ki, hogy a hírszerzési jelentés "ideiglenes", vagyis nem lezárt vizsgálódás és elemzés eredménye. Ugyanakkor hozzátette: a szélesebb körű hírszerzési közösség egyetért ugyan a CIA megállapításaival, de fenntartásai is vannak.

William Burns, a CIA igazgatója - aki az elemzés összeállítását irányította - csütörtökön közleményt tett közzé. "Miközben néhány részeredményt elértünk, még nem fejeztük be a munkát" - tudatta.

A Havanna-szindrómaként emlegetett betegség hirtelen fellépő szédüléssel, fejfájással, látásromlással és hányingerrel, illetve lelki betegségekkel, szorongással és depresszióval is járhat. A tünetegyüttest először 2016-ban észlelték az Egyesült Államok és Kanada havannai nagykövetségének alkalmazottjainál. Később napvilágra kerültek esetek Kínából, Oroszországból és az Egyesült Államokból is, legutóbb pedig az Egyesült Államok bogotái nagykövetségén, Párizsban és Genfben is észlelték.

Az Egyesült Államok tudományos, mérnöki és orvosi akadémiájának korábbi jelentése szerint a diagnosztizált idegrendszeri károsodás olyan, mint amilyent a mikrohullámú energia áramlása okoz. Az akadémia megjegyezte, hogy Oroszország régóta kísérletezik a mikrohullámú energiával. Oroszország mindig cáfolta, hogy ő állna a Havanna-szindrómás esetek mögött.

Az NBC News idézett olyan meg nem nevezett tisztségviselőket is, akik azt mondták: a CIA új elemzésének eredménye nem változtat a Biden-kormánynak a Havanna-szindrómával szembeni általános megítélésén, vagyis azon, hogy el kell hárítani a további eseteket, biztatni kell az alkalmazottakat a tünetek bejelentésére, és gondoskodni kell az érintettek megfelelő kezeléséről.

(A nyitóképen a párizsi amerikai nagykövetség, amelynek dolgozói a rejtélyes Havanna-szindróma jeleiről számoltak be 2022. január 13.-án.)

Nyitókép: Chesnot/Getty Images