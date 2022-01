Vérkrízis alakult ki Amerikában, vészesen megcsappant a donorok száma

Egy évtizede nem volt olyan súlyos a vérhiány az Egyesült Államokban, mint jelenleg: nemzeti vérkrízist hirdetett meg a Amerikai Vöröskereszt, az ok a véradók számának megcsappanása okozza a helyzetet, írja The Guardian.

"Az elmúlt hetekben a vérellátó központok országszerte arról számoltak be, hogy egyes vércsoportokból kevesebb mint egy napnyi vérkészlet áll rendelkezésre - ez veszélyesen alacsony szint. Ha az ország vérellátása nem stabilizálódik hamarosan, előfordulhat, hogy egyes betegek számára nem lesz elérhető az életmentő vér, amikor szükség lenne rá" - mondta a Vöröskereszt az Amerikai Vérközpontokkal és a Vér- és Bioterápiák Előrehaladásáért Egyesülettel közös nyilatkozatában.

2020 márciusa óta országszerte összességében 10 százalékkal csökkent a véradások száma, az iskolákban és főiskolákon pedig 62 százalékkal.

A koronavírusos esetek megugrása, valamint a téli viharok is megzavarták a véradási folyamatokat.

"A vérellátó központok országszerte továbbra is szembesülnek a véradási kedv csökkenésével, a véradások lemondásával, a személyzeti kihívásokkal" - áll a közleményben.

A hiány miatt a Vöröskereszt kénytelen volt korlátozni a kórházaknak szánt vérkészítmények kiosztását. A szervezet szerint előfordulhat, hogy egyes kórházak nem kapnak meg minden negyedik vérkészítményt, amelyre szükségük van.

Az orvosok kénytelenek nehéz döntéseket hozni

arról, hogy ki kapjon vérátömlesztést, és kinek kell várnia, amíg több vérkészítmény áll rendelkezésre.

A Vöröskereszt felhívta a figyelmet, hogy azok az emberek, akik az Egyesült Államokban engedélyezett koronavírus elleni vakcinát kaptak, tünetmentesen adhatnak vért. A véradókat nyereményjátékokkal is igyekeznek ösztönözni.

A véradókedv hazánkban is megcsappant a járvány ideje alatt: 2020-ban itthon is tizedével kevesebben mentek el vért adni, mint korábban átlagosan. Ez azért nem okozott gondot abban az évben, mert sok műtét is elmaradt a kórházakban. Időszakosan ugyanakkor felléptek zavarok, ami sok betegnek okozott kellemetlenséget.

Nyitókép: ViktorCap/Getty Images