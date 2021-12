Sosem látott meleg és havazás sújtja egyszerre Alaszkát

Hőmérsékleti rekordok is megdőltek az USA leghidegebb államában a Sky News cikke szerint: egyes területeken 11 fokkal szökött magasabbra a hőmérő higanyszála, mint ami az évnek ebben a szakaszában bevett.

A nappali hőmérséklet 15 Celsius fölé emelkedett, miközben általában meglehetősen csípős az idő ilyenkor, tavasziasan meleg helyett pedig havas szokott lenni az időjárás.

Több mérőponton is szokatlanul meleg volt

Kodiak szigetén ugyanakkor vasárnap 19,4 fokot mértek, ami az államban valaha mért legmagasabb decemberi érték – mondta el Rick Thoman, az Alaszkai Éghajlatértékelési és Éghajlatpolitikai Központ tudósa.

Thoman szerint a rekord

szélsőséges hőmérsékleti értékek sorozata végén következett be:

ugyanebben az időben 18,3 fokot mértek a Kodiak repülőtéren, 16,6 fokot az Alaszka-félsziget Cold Bay nevű településén, és legalább nyolc olyan decemberi nap volt az Aleut-szigeteik Unalaska városában, amelyen 10 fok fölött járt a hőmérő higanyszála – egy 13,3 fokos értéket is feljegyeztek, amely Alaszka legmelegebb karácsonyi napját is jelentette egyben. A rekord egy olyan év végére esik, amelyben világszerte hőmérsékleti és időjárási csúcsok dőltek meg.

Hóra eső érkezett Alaszka közepén

A szakember szerint ennek az a következménye, hogy a melegebb időjárás miatt nagy mennyiségű hó vagy eső esik Alaszka belsejében, távol a meleg tengerparti területektől, ami eltér a megszokottól. Alaszka középső részén általában ugyanis száraz az időjárás, ám az elmúlt napokban más volt a helyzet.

Olyan sok hó esett, hogy vasárnap a Delta Junction távoli terület egyetlen élelmiszerboltjának teteje beszakadt.

A havat özönvízszerű eső követte, mely gyorsan lefagyott, ami útlezárásokat és áramkimaradásokat eredményezett. A jég miatt az utak még sokáig veszélyesek maradnak.

Thoman szerint az elmúlt két évtizedben egyre gyakrabban előforduló váltakozás a meleg és csapadékos tél közepén és a hidegebb időjárás között az éghajlatváltozás jele. Most is hamarosan visszatér a megszokott alaszkai hideg: előrejelzések szerint Fairbanksben a hétvégén közel mínusz harminc fok lesz. Eközben az Egyesült Államok legészakibb államában szokatlanul meleg a hőmérséklet, míg délebbre súlyos havazás volt tapasztalható.

A rekord a véletlen műve is

Simon Gergő meteorológus érdeklődésünkre elmondta: a rekord hőmérséklet egy olyan zónában jött létre, ahol a magasban kimondottan enyhe léghullámok voltak, ezek ütköztek egy Észak-Amerikát elérő hideg légáramlattal.

"A rekordot egy olyan mérőponton mérték, amely viszonylag közel van a tengerparthoz. Amikor a rekordmeleg beállt, elég szeles volt az időjárás, ez az érték is a szélnek köszönhető. Jött egy hirtelen szétfordulás, amely átbukott egy hegyen és ezáltal emelkedett meg a hőmérséklet, ahogyan a levegő elindult lefelé" – magyarázta a meteorológus.

A bukószél néven ismert jelenség meglehetősen gyakori és hazánkban is ismert, az eleve enyhe időben ez emelte néhány órára szokatlanul magasra a hőmérsékletet. Azt azonban Simon Gergő is kiemelte, hogy bármennyire is a véletlen rendezte ennek a rekordnak a kialakulását, az éghajlatváltozás hatása vitathatatlan annak létrejöttében.

