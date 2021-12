Európa nagy részén korlátozások mellett telnek az ünnepek – körkép

Újabb vihar közeleg – ezekkel a szavakkal figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója arra, hogy a koronavírus-járványt még nem sikerült megfékezni. Hans Kluge újabb korlátozások bevezetését javasolta az európai kormányoknak.

Heteken belül az omikron lesz a legelterjedtebb a régió több országában, és ez az összeomlás szélére sodorhatja az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszereket – mondta a WHO európai vezetője.

Németországban az oltatlanok kizárólag a háztartások tagjaival és még két emberrel együtt ünnepelhetnek, de az oltottak is legfeljebb 10-en lehetnek. A tömegrendezvények szilveszterkor is tilosak lesznek. Az éjszakai szórakozóhelyeket bezárják, a sportmérkőzéseket pedig üres lelátók előtt rendezik meg.

„Mindenki belefáradt már a 21 hónapja tartó járványba, most mégis ismét össze kell fogni és védekezni kell, mert fenyeget az ötödik hullám. A fertőződések száma a következő hetekben igen erőteljesen emelkedhet – mondta Olaf Scholz kancellár.

Ausztria is szigorít: az osztrák államba utazók közül most már csak azoknak nem kell 10 napos karanténba vonulniuk, akiknek 3 oltásuk vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztjük van. Az ingázókra ez nem vonatkozik.

A brit kormány sem zárja ki, hogy újabb korlátozásokat kell bevezetnie, de Boris Johnson miniszterelnök szerint erre csak a karácsonyi időszak után kell számítani. Több dolog még mindig bizonytalan, köztük az, hogy az omikron vírusváltozat milyen súlyosságú megbetegedéseket okozhat. Bizonytalan, hogy a fertőzöttek milyen arányban szorulnak kórházi kezelésre, és az is, hogy milyen hatást gyakorol majd az oltási kampány – mondta a brit kormányfő.

A koronavírus új variánsa Magyarországon is megjelent, de Orbán Viktor miniszterelnök nem hisz a korlátozásokban.

„Védekezni csak az oltás segítségével tudunk, minden mással csak időt nyerhetünk, győzni csak az oltással lehet.

Most a hangsúly a megerősítő oltáson, illetve az 5–11 éveseknek nyújtott oltáson van. E tekintetben ismét mi vagyunk a leggyorsabbak: a harmadik oltások számát tekintve valahol a népesség 32 százalékánál tartunk, az uniós átlag pedig 21,5 százalék” – mondta a keddi Kormányinfón.

Skóciában már karácsony másnapjától szigorítások lépnek érvénybe. Korlátozzák a szabadtéri rendezvényeken megjelentek létszámát, a sportmérkőzéseket közönség nélkül tartják meg, az újévköszöntő tömegprogramokat pedig betiltották.

Spanyolországban az omikron variáns terjedése miatt több nyilvános helyre csak védettségi igazolvánnyal szabad belépni. Katalónia éjszakai kijárási tilalmat akar bevezetni.

Portugáliában bezárták a bárokat és az éjszakai szórakozóhelyeket, illetve kötelezővé tették az otthoni munkavégzést.

Franciaországban elképzelhető, hogy meghosszabbítják a téli szünetet az iskolákban és azt tervezik, hogy az összes nyilvános rendezvény látogatását védettségi igazolványhoz kötik.

Horvátországban enyhítéseket vezetnek be. Engedélyezik a vendéglátóhelyek nyitvatartásának meghosszabbítását szenteste és szilveszter éjszaka. A szállodák, éttermek és kávézók a jelenlegi éjfél helyett hajnali két óráig lehetnek nyitva. A legtöbb városban szabadtéri szilveszteri programok is lesznek. A hatályos járványügyi intézkedések szerint 50 fő feletti összejöveteleket zárt térben csakis akkor szabad rendezni, ha a résztvevők rendelkeznek védettségi igazolással. Nyitott térben ez a létszámhatár száz fő, de a helyi válságstábok engedélyezhetik a nagyobb összejöveteleket.

Szlovéniában ezzel szemben újabb szigorításokat vezetnek be az ünnepi időszakban. Janez Poklukar egészségügyi miniszter azt mondta: nagy valószínűséggel betiltják a szabadtéri szilveszteri mulatságokat és korlátozzák a különböző rendezvényeken résztvevők létszámát is. Zdravko Pocivalsek gazdaságfejlesztési és technológiai miniszter ugyanakkor bejelentette: várhatóan engedélyezik a vendéglátóhelyek számára az éjfél utáni nyitvatartást szilveszter estéről újévre virradóra, azzal a feltétellel, hogy az oltott és a fertőzésből felgyógyult vendégeknek is rendelkezniük kell majd negatív vírusteszttel, amely nem lehet régebbi 24 óránál.

Szlovákiában az éttermekek a tervek szerint január 3-án nyithatnak meg újra, de csak a szigorú higiéniai előírások betartása mellett, 50 százalékos kapacitással. Az idei év végéig minél inkább korlátozni akarják azt, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek egymással.

