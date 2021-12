WHO: jobb lenne lemondani az ünnepi összejöveteleket

„Mindenkinek elege van már ebből a pandémiából. Mindenki szeretne időt tölteni a családjával és barátaival. Mindenki vissza akar térni a normális kerékvágásba. Erre a leggyorsabb megoldás az, ha mi, vezetők és magánszemélyek, olyan nehéz döntéseket hozunk meg, melyekkel meg tudunk védeni másokat és magunkat is” – fogalmazott egy hétfői sajtótájékoztatón az Egészségügyi Világszervezet első embere.

„Minden lemondott esemény jobb, mint egy elveszett élet. Jobb most lemondani az összejövetelt és később ünnepelni, mint most ünnepelni és később gyászolni” – idézte a Portfolio Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szavait, amiről CNBC számolt be.

A WHO szerint a sűrűbben lakott országokban 1,5-3 naponként duplázódik az omikron-variánssal fertőzöttek száma. Az Egyesült Államokban már az új fertőzések 73 százalékát ez a variáns adja.

Fokozódik az ápolók és orvosok hiánya

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a genfi tájékoztatón arról is beszélt: a WHO-t aggodalommal tölti el, hogy a koronavírus-járvány idején a súlyos munkakörülmények és a megfelelő támogatás hiánya miatt sok egészségügyi szakembert veszítettek el.

Az orvosok, ápolók „több mint két éve éjjel-nappal dolgoznak, és sokan közülük kiégtek, nem kapnak megbecsülést a munkájukért” – fogalmazott a főigazgató. Hangsúlyozta: megérti az egészségügyi dolgozók csalódottságát, ezért felszólította a médiát: „emlékeztesse az országokat, hogy valóban fektessenek be az egészségügyi rendszerekbe, különösen a munkaerőbe”.

Gebrejeszusz – mások mellett azt is – kijelentette, 2022 legyen az az év, amikor „véget vetünk a világjárványnak”. Legyen az az esztendő, amikor minden ország befektet a jövőbeni ilyen mértékű katasztrófákra való felkészülésbe.

Nyitókép: olrat/Getty Images