Erős földrengés és szökőárriadó Indonéziában - videók

Az ország földtani intézete szerint a földrengés fészke 12 kilométerre - amerikai források szerint 18 kilométerre - a földfelszín alatt volt, áldozatokról és károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A több mint 260 millió lakosú Indonézia az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések, a heves esők pedig az erdőirtások után gyakran okoznak földcsuszamlásokat.

Just now #Earthquake of 7.6 magnitude hits #Indonesia #tsunami warning issued after #quake

We pray No body hurts and everything gets normal ??#earthquakes pic.twitter.com/3YT4dLXcmF