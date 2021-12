Több milliónyi betöltetlen állás van a briteknél

Cseppet sem enyhül a szakemberhiány Nagy-Britanniában: a friss információk szerint börtönőrökre, tetőfedőkre, fogászokra és állatorvosokra nőtt meg leginkább a kereslet az elmúlt hetek során a Sky News cikke szerint.

Csak a múlt héten 210 ezer új álláshirdetés jelent meg az országban, a brit Toborzási és Foglalkoztatási Szövetség (REC) úgy látja, hogy folyamatosan nő az álláshirdetések száma.

A helyzet komolyságát jelzi a jelenleg aktív álláshirdetések száma: 3,51 millió betöltetlen pozícióra keresnek munkavállalót.

A REC adatai szerint a legtöbb embert a következő területeken keresik:

• ápolók - 155 520

• programozók és szoftverfejlesztők - 124 346

• idősotthonokban és otthonápolásban dolgozó ápolók - 100 916

• tanítónők és óvónők - 68 824

• eladók - 64 883

• séfek - 59 743.

A munkaerőhiánynak több oka van: a koronavírus miatt a brexitet követő bevándorlási korlátozások is ide tartoznak. A hentesek vagy a kamionsofőrök hiánya kapcsán már korábban is komoly problémákkal kellett az országnak szembenéznie. A másik ok, amiért számos ágazat nehezen tudott felvenni új munkaerőt, az az, hogy a brit foglalkoztatás a fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó programnak köszönhetően jól tartotta magát,

a munkanélküliek aránya mindössze 4,3 százalék.

A munkaerőhiány hozzájárult a bérigények ugrásszerű növekedéséhez.

A REC vezérigazgatója, Neil Carberry elmondta: az álláshirdetések növekedése nem mutatja a lassulás jeleit.

"Meg kell várnunk, hogy az omikron változattal kapcsolatos hírek hogyan hatnak a piacra: a vendéglátás az az ágazat, amely valószínűleg a fogyasztói bizalom bármilyen lassulásának a fő terhét viseli" - mondta, hozzátéve, ez most az álláskeresők piaca, ahol a cégeknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy megszerezzék a munkavállalókat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com