Csak negatív teszttel lehet belépni Portugáliába

Portugáliában újabb szigorításokat rendeltek el a koronavírussal fertőzöttek számának jelentős emelkedése miatt. A december elsejével ismét hatályba lépő egészségügyi veszélyhelyzet miatt a légi úton érkező minden utas csakis negatív koronavírusteszt birtokában utazhat be, még akkor is, ha igazolni tudja, hogy beoltották, vagy nemrég gyógyult fel a fertőzésből - jelentette be António Costa miniszterelnök csütörtök este Lisszabonban tartott sajtótájékoztatóján.

Kiemelte, hogy utasonként húszezer eurós bírsággal sújtják azt a légitársaságot, amely érvényes teszt nélkül szállít bárkit, és ez vonatkozik a beoltottakra is.

"Teljesen mindegy, milyen sikeres volt az oltási kampány, ügyelnünk kell arra, hogy fokozott kockázatokkal járó új fázishoz érkeztünk"

- mondta a kormányfő.

"Az esetszám jelentős növekedését tapasztalhattuk az EU-ban, Portugália pedig nem sziget" - húzta alá Costa.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az oltatlanokhoz hasonlóan a gyógyultaknak és a beoltottaknak is negatív PCR-, vagy antigén tesztet kell felmutatniuk, ha éjszakai szórakozóhelyekre, nagy rendezvényekre akarnak menni, vagy kórházakban, illetve idősotthonokban szeretnék meglátogatni a bennfekvőket.

Mindemellett a hatóságok általános maszkviselési kötelezettséget vezetnek be a zárt köztereken.

Az éttermekre, edzőtermekre, turisztikai létesítményekre és az olyan nagyrendezvényekre, ahol meghatározott ülőhelyek vannak, az a szabály van érvényben, hogy az oltatlanoknak - az oltottakkal és a fertőzésen igazoltan átesettekkel szemben - friss negatív lelet is kell a belépéshez.

A lisszaboni kormány mindemellett szorgalmazta az otthoni munkavégzés újbóli bevezetését. Az évi végi ünnepségek utáni első hétre pedig a kabinet elrendelte az úgynevezett visszafogottság hetét, amelynek keretében kötelező lesz a távmunka, illetve bezárják az iskolákat, egyetemeket, bárokat és az egyéb éjszakai szórakozóhelyeket.

A mintegy tízmillió lakosú Portugália 87 százalékos átoltottsággal éllovas világösszehasonlításban. Ugyanakkor az egy hétre vetített fertőzöttségi ráta több napja felfelé ível. Legutóbb több mint 160 új fertőzött jutott százezer lakosra. Szerdán 3773, csütörtökön pedig 3150 új esetet regisztráltak.

Nyitókép: pixabay