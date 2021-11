Új világ köszöntött be ma az osztrák–magyar határon

Ausztria hétfőtől szigorította a beutazási szabályokat: csak az oltottak, a koronavírus-betegségen fél éven belül átesettek és az érvényes negatív PCR-teszttel rendelkezők utazhatnak be az országba – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a police.hu oldalon.

Hozzátették: az antigén- és antitesttesztek ezzel egyidejűleg "a beutazás tekintetében érvényüket vesztik", kivéve, ha a védettség igazolása egy oltás igazolásával (Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson - Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covishield) és amellett az annak beadása előtt készült pozitív antitestteszt birtokában történik.

Az ORFK tudatta azt is, továbbra is be lehet utazni a mintavételtől számított 72 órán belüli PCR-tesztről szóló orvosi igazolás birtokában.

Az új szabályozás kivételként tekint az ingázókra, akikre a továbbiakban is a "3G szabály" vonatkozik. (Elnevezését a beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek, németül geimpfte, genesene oder getestete Personen kifejezésből képezték.) Az ingázók esetében a PCR-tesztek érvényessége a jelenlegi 7 napról 72 órára csökken, az antigénteszteknél pedig a jelenlegi 48 óra helyett 24 óra lesz az érvényesség.

A diákok továbbra is használhatják a beutazáshoz az iskolában kapott tesztigazolásukat, az úgynevezett Ninja-Pass-t.

Az Ausztriába történő beutazás részletes feltételeit itt találja.

Nyitókép: Egészségügyi dolgozó egy utas testhőmérsékletét méri az osztrák-olasz határ közötti parkolóban 2020. március 10-én. MTI/EPA/Jan Hetfleisch