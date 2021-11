Hatalmas lángok Párizs központjában

Hatalmas lángokkal ég egy épület Párizs központjában, az Opera közelében. A felvételek tanúsága szerint az egyik emelet teljes terjedelmében ég, a lángok kicsapnak az ablakokon.

#BREAKING : In #Paris, near the Place de l'Opera, there was a major fire. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/rstyRMTYyH — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल ?? (@PatilSushmit) November 20, 2021