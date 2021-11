Brüsszel az uniós Covid-igazolás használatának hosszabbítására készül

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világon Európa volt az elmúlt napokban az egyetlen térség, ahol növekedett a Covid-fertőzésben elhunytak száma. Míg a világ többi részén stagnált vagy csökkent, Európában az elmúlt egy hétben 5 százalékkal nőtt a halálos esetek aránya. És míg globális mértékben 3,3 millió új fertőzést jelentettek, ebből 2,1 millió európai volt – tette hozzá mindehhez a brüsszeli Politico csütörtöki riportja.

Mivel a járvány kezelése döntő mértékben továbbra is tagállami hatáskörben van, EU-szinten elsősorban a kiegészítő tényezők kapcsán próbálják a környezeti feltételeket oly módon alakítani, hogy azok segítsék a nemzeti hatóságok erőfeszítéseit.

Ennek egyik intézkedése lehet az a javaslat, amit nem hivatalos jelzések szerint pénteken tesz közzé a brüsszeli testület, és amiben kezdeményezni fogják a tagállamok felé, hogy

hosszabbítsák meg az uniós védettségi igazolás – az EU Covid-igazolvány, Green Pass – alkalmazását.

Az online vagy nyomtatott formában használható, QR-kóddal ellátott kártya – aminek használata idén nyáron vált hatályossá – tájékoztat, hogy birtokosa részesült-e oltásban, és ha igen, mikor, milyen szert kapott.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által már jóváhagyott szerek automatikusan valamennyi EU-tagállamban védettséget jelentő oltóanyagoknak minősülnek. (Bármely tagország emellett dönthet úgy, hogy az országba való belépéshez elfogad más szérumról szóló igazolást is.)

Ha a személy nincs beoltva, de átesett Covid-fertőzésen és felgyógyult, akkor a pozitív PCR-teszt napjától számított 180 napnál nem régebbi esetre vonatkozó információkat rögzíti. Azoknak, akiknél egyik eset sem áll fenn, a legutolsó negatív PCR- vagy antigén teszt eredményéről tájékoztat (öt napon belül két teszt, amelyek között legfeljebb 48 óra telt el).

Azoknál, akik esetében e három feltétel bármelyike teljesül, más európai uniós országban – különleges járványügyi vészhelyzetet leszámítva – további egészségügyi feltételt nem támaszthatnak, más intézkedést nem írhatnak elő.

Cserébe – és a jelen helyzetben ez a lényeges – mindazokkal szemben,

akiknél ezen feltételek egyike sem áll fenn, az ország területére érkezve karantén írható elő, és onnan kilépve is az adott országban a nem védettekre érvényes intézkedések vonatkoznak

(Ausztriában ez például esetükben jelenleg a kijárási tilalom betartását jelenti).

Elsősorban az EP nyomására – ahol a képviselők többsége attól tartott, hogy az igazolvány intézményesítése diszkriminatív hatású lehet a nem oltottakkal szemben – eredetileg időbeli határt szabtak a kártya alkalmazhatóságának, de nem is zárták esetleges prolongálását.

A mostani javaslat - amitől Brüsszelben azt remélik, hogy további rásegítő szempont lehet a tagországi kormányok oltásfelvételt sürgető erőfeszítéseihez – az utóbbi nyitott lehetőséggel kíván most élni. Brüsszeli értesülések szerint parlamenti és tagállami körökben egyaránt

adott a készség a javaslat elfogadására, csupán a „túl nagy média-zajt” próbálják kerülni vele kapcsolatban, tekintettel a be nem oltottak még mindig sok országban jelentős arányára.

Ugyancsak az EU-szintű munkában éreztetheti a járvány újbóli terjedésének hatását két további kezdeményezés. Az egyik az Európai Parlament mintegy 180 képviselőjének közös levele, amit a házelnök David Sassolininek címeztek, kérve, hogy a jövő hétre Strasbourga tervezett EP-plenáris ülést napolják el, és/vagy tartsák meg online formában.

Parlamenti körökben riadalmat keltett, hogy a legutóbbi napokban két újabb fertőzött képviselőt is regisztráltak, és sokan tartanak tőle, hogy

ha Európa minden sarkából 705 képviselő a szokásos asszisztenciával együtt ugyanazon zárt helyen gyűlik össze és ott együtt tölt el napokat, az további fertőzési hullámot idézhet elő.

Általában a brüsszeli EU-intézményi, közülük is kiemelten a legnagyobb létszámot foglalkoztató európai bizottsági munkát érintheti a belga kormány tegnap este óta hatályos azon rendelkezése, amely minden erre alkalmas munkaterületen kötelezővé tette a heti legalább négy napos otthoni távmunkát, és csak heti egyszer teszi lehetővé, a munkatársak között rotálva, a munkahelyi megjelenést.

Mindez a jelentős részt közös találkozókon, két és több oldalú egyeztetéseken is alapuló EU-intézményi munka további szervezésére is óhatatlanul hatással lesz – vélik elemzők. Az említett rendelkezés egyelőre három hétig van érvényben.

Cserében a Brüsszelben élők egyelőre még reménykedhetnek abban, hogy a szokásos év végi karácsonyi vásárt ezúttal megtartják (tavaly, mint mindenütt, itt is elmaradt), még ha szigorításokkal is. Az első leendő köztéri karácsonyfákat mindenesetre elkezdték felállítani. A fejleményt annak fényében üdvözölte több sajtójelentés is, hogy

München városi vezetése már bejelentette: az októberi sörfesztivál törlése után idén a karácsonyi vásárról is lemondanak a bajor fővárosban.

