Vuhan óta nem tapasztalt méretű koronavírus-kitöréssel küzd Kína

Bár esetszámban voltak már a mostaninál nagyobb kitörések is Vuhan, vagyis a koronavírus-járvány első kínai hulláma óta, kiterjedésben a mostani jelentősebb: a 31 kínai tartományból 19 érintett az október közepe óta tartó kitörésben. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság 93 tünetes megbetegedésről adott hírt szerdán, ami három hónapja nem tapasztalt nagyságú szám, a kitörés kezdete óta 500 esetet rögzítettek.

A számok nyugatabbról szemlélve meglepően alacsonynak tűnhetnek - jegyzi meg a CNN cikke -, mivel az európai országok több ezres, esetenként több tízezres napi fertőzöttszámmal küzdenek meg, azonban Kína a "zéró Covid" politikáját folytatja azzal a céllal, hogy az ország határain belül teljesen megsemmisítse a vírust. Ebből a megközelítésből tehát már ez a szám is fenyegetést jelent.

Oltott idős utazók hozták be a vírust

A járvány október 16-án kezdődött azzal, hogy egy teljesen beoltott sanghaji idősekből álló, Észak-Kínába utazó csoportnál megbetegedéseket észleltek. Azok száma gyorsan szaporodott, és a koronavírus elterjedt az északi tartományokban.

A következő héten a Nemzeti Egészségügyi Bizottság tisztviselői elszórt helyi járványkitörésekre figyelmeztettek északon és északnyugaton, amelyek gyorsan terjednek.

A hatóságok azonnal intézkedtek

lezárásokkal,

tömeges teszteléssel,

karanténkötelezettséggel,

utazási korlátozásokkal és

alapos ellenőrzéssel.

Az érintett megyék közt nem lehetett utazni, a legfertőzöttebb környéken az emberek nem hagyhatták el otthonukat.

Peking is szigorított, a szabályok megszegőire letartóztatás várt.

A több tucat fertőzöttel érintett nagyvárosok, mint például Lancsou, kijárási korlátozások közt folytathatták a mindennapokat, ezek milliók életére hatottak. Ennek ellenére is folytatódott a fertőzés terjedése.

Ez most kudarcnak számít

Kínában és a világ első Covid-járványkitörését elszenvedő Vuhanban 2020 márciusára nagyrészt sikerült kontroll alá vonni a vírust, az év hátralévő részében az esetek száma alacsony maradt. Bár időnként voltak kisebb kitörések, ezeket is gyorsan megfékezték; az év végére a mindennapi élet nagy része visszatért a normális kerékvágásba, a vállalkozások működtek, és a belföldi utazások is folytatódtak.

2021 azonban elhozta a delta variánst, amely Ázsiában is terjedt.

Ennek hatására adta fel sok ország a zéró Covid megközelítést és a vírussal való együttélésre váltott. A variáns hatása Kínában is kézzelfogható, és a helyi fejlesztésű vakcinák hatékonyságával kapcsolatosan is aggályokat ébreszt. Közel 2,3 milliárd adagot adtak már be a lakosságnak, október végére a kínaiak 76 százaléka oltott volt már.

Nyáron az ország már leküzdött egy Nankingből induló deltás kitörést: akkor 16 megye volt érintett, de a szigorú intézkedéseknek köszönhetően augusztus végére sikerült normalizálni a helyzetet. Bár sikerrel jártak, ezt a kitörést tovább tartott leküzdeni, mint a korábbiakat.

Két nagy eseményre készülnek

Az ország néhány hétre lélegezhetett fel, mielőtt szeptemberben újabb járvány tört ki Fucsien tartományban. Ezúttal a kormány szigorú korlátozó intézkedései - beleértve a

négyéves gyermekek elkülönítését szüleiktől

a karantén ideje alatt - nemzetközi aggodalmat és kritikát váltottak ki. Szeptember végére a helyzet megoldódott, de három hét elteltével megérkezett a jelenlegi kitörés.

A járványok gyakoriságának és időtartamának növekedése ellenére Kína nem mutatja jelét annak, hogy változtatna stratégiáján, sőt, erősíti azt, miközben két nagy horderejű eseményre készül:

jövő héten a kommunista párt elitjének kulcsfontosságú találkozójára, majd

jövő februárban a pekingi téli olimpiára.

