A magyar név miatt utasították el az erdélyi pártfúziót

A Bukaresti Törvényszék azért utasította el az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziójával létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) bejegyzését, mert utóbbi hivatalos nevét magyarul is, románul is be kívánták jegyeztetni az egyesülő pártok - közölte az EMSZ sajtóirodája.

Az erdélyi magyar sajtó meglepetésként könyvelte el, hogy a Bukaresti Törvényszék szeptember végén elutasította az EMNP és az MPP fúziójával létrejövő EMSZ bejegyzését. Az elutasítás oka azt követően vált ismertté, hogy a törvényszék az elmúlt napokban eljuttatta a megindokolt ítéletet a feleknek. Az EMNP-nek és az MPP-nek öt nap áll rendelkezésére, hogy fellebbezést nyújtson be az elsőfokú határozat ellen.

"Az EMNP és az MPP vezetőinek az indoklás birtokában immár lehetőségük van fellebbezni, melyet határidőn belül meg is tesznek, ugyanakkor emlékeztetnek: a bírósági indoklásban felhozott érv már csak azért is abszurd és elfogadhatatlan, mert a fúziót kezdeményező, bíróság által már korábban bejegyzett két párt nevében szintén szerepel azok magyar megnevezése is, sőt, az Erdélyi Magyar Néppárt esetében nem is a román, hanem a magyar hivatalos megnevezés az első" - áll a vasárnapi közleményben.

Az EMNP és az MPP fúziójáról 2020. január 18-án Csíkszeredában döntött a két párt küldöttgyűlése. A pártok döntéshozó testületei arról is határoztak, hogy az új párt az Erdélyi Magyar Szövetség nevet fogja viselni. Ugyanezen a néven a pártok politikai szövetséget is bejegyeztek a bíróságon, hogy a 2020-as önkormányzati választásokon már együtt indulhassanak.

Az EMSZ jelöltjei tíz erdélyi település, köztük két székelyföldi kisváros (Szentegyháza és Székelykeresztúr) polgármesteri tisztségét szerezték meg a tavaly szeptemberben tartott romániai önkormányzati választásokon. Az RMDSZ-szel történt megegyezés után a decemberi parlamenti választásokon két képviselőt juttattak az RMDSZ jelöltlistáin a román képviselőházba.