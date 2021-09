Kiszivárgott, mi a pontos menetrend II. Erzsébet halála esetén

Az Operation London Bridge, azaz London Bridge Hadművelet részletei a Politicóhoz jutottak el: már korábban is kiderült egy-egy részlet a tervvel kapcsolatosan, de ilyen részletességgel még nem hallhattunk arról.

Az első hívás a miniszterelnökhöz fut be

A mindenkori miniszterelnököt telefonhívásban értesítik majd a halálesetről, a "London Bridge is down", azaz "a London Bridge összeomlott" jelige utal majd arra, hogy II. Erzsébet elhunyt, emlékeztet a lap a egy már ismert tényre.

A Politico aláhúzta: a 95 éves uralkodó nagyon jó egészségi állapotnak örvend és semmilyen jel nem utal arra, hogy halála a közeljövőben bekövetkezhetne,

így ők sem azért jutottak hozzá a dokumentumokhoz, mert azokon valamiféle frissítést hajtottak végre azért, mert készültségben van a brit kormány.

A dokumentumok szerint elképzelhetetlen mértékű munka és koordináció vár majd a brit államra akkor, amikor bekövetkezik majd az eset: London a város történetében először meg fog telni a várakozások szerint, óriási tömegekre és közlekedési káoszra számítanak.

D-nap

A királynő halálát követő órákban folyamatosan égni fognak a telefonvonalak: a miniszterelnököt, a kabinetminisztert, azaz Nagy-Britannia legmagasabb rangú köztisztviselőjét, valamint a legmagasabb rangú minisztereket és tisztviselőket egyaránt értesíteni fogják majd. A miniszterelnököt a királynő magántitkára tájékoztatja, aki a Privy Council Office-t is értesíti, amely az uralkodó nevében koordinálja a kormányzati munkát. Ez a nap lesz a D-nap, majd az ezt követő napokat a következőképp kódolják: D+1, D+2 és így tovább, ahogy hadműveletek esetében is szokták. (Így volt ez a szövetségesek normandiai partraszállásakor is a II. világháborúban; az eljárás lényege, hogy a tervben ne kelljen átírni a dátumokat, ha változik az eredetileg kitűzötthöz képest az akció időpontja.)

A közvéleményt a királyi család fogja tájékoztatni.

A magas rangú tisztviselőket értesítő telefonhívások nyelvezete is szigorúan meghatározott. A minisztereket a következő mondattal keresik majd meg: "Most értesültünk őfelsége, a királynő haláláról." A miniszterektől diszkréciót kérnek. Ők és a magas rangú köztisztviselők is kapnak majd egy e-mailt a kabinetfőnöktől, amelynek egy tervezete így szól: "Kedves kollégák, szomorúan írok, hogy tájékoztassam önöket őfelsége, a királynő haláláról". Az e-mail megérkeztét követően a Whitehallban

félárbocra eresztik a zászlókat, lehetőleg tíz percen belül.

Egy néhány éve elvégzett gyakorlatban azonban a miniszterelnök hivatala már jelezte, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, mert nem mindig tartózkodik olyan személy az épületben, aki le képes ereszteni a zászlót. Akkor ehhez külső segítséget kellett volna még igénybe venni, ez a probléma azóta állítólag megoldódott.

A közösségi médiával is terveznek

Az Egyesült Királyság parlamentje, valamint Skócia, Wales és Észak-Írország törvényhozása elnapolja munkáját. Ha a parlament nem ülésezik, akkor összehívják.

Sok terv a közösségi médiával kapcsolatos: a királyi család honlapja fekete oldalra változik, amelyen egy rövid közlemény erősíti meg a királynő halálát. Az Egyesült Királyság kormányzati honlapja, a gov.uk tetején fekete banner fog megjelenni. A kormány valamennyi minisztériumi közösségi médiaoldala szintén fekete bannert kap, profilképüket a minisztériumi címerre változtatják. Nem sürgős tartalmakat nem tesznek közzé, a retweetek kifejezetten tilosak, kivéve, ha a központi kormányzat kommunikációs vezetője engedélyezte azokat.

A temetésről megint csak a királyi család tesz majd bejelentést, az esemény várhatón a királynő halálát követő tizedik napon lesz. A halálesettel kapcsolatosan a miniszterelnök beszél majd elsőként, a kormány további tagjai nem kommentálják az eseményeket addig, amíg ez meg nem történt. Egyperces csend és ágyúlövések is adóznak majd a halott emléke előtt.

A miniszterelnök ezek után audiencián vesz részt az új királlyal, Károllyal, aki este hat órakor szól majd először népéhez uralkodóként.

A Szent Pál Katedrálisban gyászmisét tartanak. A haláleset utáni napok D+1 – a trónra lépési tanács másnap tízkor Károlyt királynak kiáltja ki, a proklamációt a St. James Palace előtt olvassák fel. Délután Károly találkozik a kormány tagjaival.

D+2 – a királynő koporsója a Buckingham Palotába kerül. Ha Sandringhamben hunyna el, akkor a St. Pancras vonatállomásra hozzák a testét a királyi vonattal. Ha Balmoralban és a vonatút nem lehetséges, akkor légi úton érkezik.

D+3 – Károly reggel részvétnyilvánításokat fogad, majd az Egyesült Királyságban kezd utazásba, mely a skót parlamentben tett látogatással és az edinburghi Szent Giles-székesegyházban tartott istentisztelettel kezdődik.

D+4 – Észak-Írországba érkezik, miközben Londonban megtörténik a királynő koporsója elszállításának próbája.

D+5 – a Buckingham-palotából a Westminster-palotába tartó menet egy Londonon átvezető ünnepélyes útvonalon halad majd. A koporsó megérkezését követően a Westminster Hallban istentiszteletet tartanak.

D+6 – a Feather hadműveletben a királynő koporsója három napig nyilvánosan lesz felravatalozva. A nap 23 órájában látogatható lesz, a VIP-személyek időpontra érkezhetnek. Megtartják a temetés főpróbáját.

D+7 – Károly Walesbe érkezik, folytatódnak a temetési előkészületek.

Sok lesz a feladat

A királynő halála utáni napok nagyon sok elfoglaltsággal járnak majd a minisztériumok számára is. A Külügyminisztérium feladata a külföldről érkező államfők és VIP-személyek érkezésének megszervezése:

aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, miként lehet megszervezni jelentős számú turista beutazását az országba, ha a királynő a koronavírus-járvány idején halna meg.

A biztonsági intézkedésekért a belügyminisztérium felel, a kormány nemzetbiztonsági titkársága és a hírszerző szolgálatok pedig fokozott készültségben lesznek a fokozott terrorfenyegetettség miatt.

A közlekedési minisztérium aggodalmát fejezte ki, hogy a Londonba utazni kívánók száma komoly problémákat okozhat a közlekedési hálózatnak és túlzsúfoltsághoz vezethet a fővárosban.

Az egyik feljegyzés a legrosszabb forgatókönyvre figyelmeztet, amely szerint London a szó szoros értelmében megtelik majd, mivel több százezer ember próbál majd meg eljutni oda – a szálláshelyek, az úthálózat, a tömegközlekedés, az élelmiszerellátás, a rendőrség, az egészségügy és az alapvető szolgáltatások a végsőkig le lesznek terhelve.

A temetés napja

Az állami temetés napja nemzeti gyásznap lesz: gyakorlatilag munkaszüneti nap , bár nem nevezik meg így. Ha a temetés hétvégére vagy meglévő munkaszüneti napra esik, akkor nem adnak plusz munkaszüneti napot. Ha azonban a temetés hétköznapra esik, a kormány nem tervezi, hogy a munkáltatókat szabadnap adására utasítja.

Magát az állami temetést a Westminster Apátságban tartják meg. Délben kétperces csendet tartanak a teljes országban, Londonban és Windsorban felvonulásokra kerül sor. A windsori kastély Szent György-kápolnájában lesz a búcsúztató szertartás, a királynőt pedig a kastély VI. György király emlékkápolnájában temetik el.

