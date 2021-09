Ciprus szerdán segítséget kért az Európai Uniótól a sziget keleti partjainál elterülő hatalmas olajszőnyeg miatt.

Az Európai Bizottság (EB) egyik szóvivője a nap folyamán közölte, a brüsszeli hatóság felajánlotta, hogy egy különleges, olajszennyeződések eltávolítására épített hajóval segítik a munkálatokat. Az EB emellett együttműködést javasolt az érintett országoknak a barcelónai megállapodás keretében, amely a Földközi-tenger védelméről rendelkezik.

#ImageOfTheDay



Following the spill along the coast of Syria, an #oil slick is threatening the Mediterranean Sea



As seen in this #Copernicus #Sentinel2 ???️image, on 31 August at 8:40 UTC, a large amount of oil ?️was drifting less than 30 km off the northern coast of Cyprus pic.twitter.com/jPhthVQ766 — ?? DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) September 1, 2021