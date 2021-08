Maga oltotta rajongóit a punkénekes a koncertje előtt

„Turbóoltás” – hangzott a koronavírus elleni oltási akció szlogenje, amit a Turbobier punkkoncert előtt szervezett a bécsi városvezetés, és ahol maga a frontember, Marco Pogo oltotta be rajongóit. „Megint koncertezni akarok, és az egyetlen, amivel ezt elősegíthetem, hogy az oltásra motiválom az embereket ” – nyilatkozta az énekes.

Peter Hacker egészségügyi városi tanácsnok elmondta, Bécs nyári oltási stratégiája azon alapszik, hogy „az oltás menjen az emberekhez”, ne fordítva. Ezért is álltak teljes mellszélességgel a nem mindennapi kezdeményezés mellé és biztosítottak hozzá egészségügyi személyzetet.

„Ha nem lennék beoltva, én is legszívesebben egy punkdoktorral adatnám be a vakcinát”

– fűzte hozzá a tanácsos.

A Turbobier koncertre látogatók – vagy akik épp kedvet kaptak – a kezdés előtt két órával, regisztráció nélkül kereshették fel az ideiglenes oltópontot. A 18 éven felüliek Johnson&Johnson, a fiatalabbak Pfizer/Biontech vakcinát kaptak. A rajongók imádták a különleges élményt, ahol már maga az oltás is a show része volt. Az egyik lelkes látogató például azt az utasítás kapta Pogotól, hogy ha 15 perc múlva még életben van, hazamehet – különben sikítson. A beoltottak még autogramot is kaptak az oltási igazolásukra. Marco Pogo elmondta, reméli, még sok hasonló akcióra kerül sor.

Oltóbuszokat és oltóhajót is bevetnek

Az osztrák fővárosban nem ez az első rendezvény hasonló kezdeményezéssel – a nemrég megrendezett strandröplabda Eb-n, a Duna-sziget Fesztiválon, és a Városháza előtt, a Filmfesztiválon is lehetett oltakozni – derül ki a Bécs Város Külképviseleti Irodája közleményéből. Az oltási kedvet ezen kívül további különleges akciókkal kívánja fellendíteni a város: az arra járók már oltakozhatnak a Stephansdomban, felszállhatnak a két oltóbusz valamelyikére, vagy strandolás közben igénybe vehetik az Öreg-Dunán cirkáló oltóhajót is.

Bécsben ezen kívül a tesztelésre is rengeteg lehetőség nyílik. A tünetmentes páciensek gargalizálós PCR-tesztet csinálhatnak otthon, vagy ugyanezt elvégeztethetik egészségügyi személyzettel a város több pontján megtalálható mobilkonténerekben. Gyorstesztet tesztelőutcákban és egyes patikákban is lehet kérni. Aki azért tesztelne, mert kontaktszemélyként tartják nyilván, vagy felmerül a gyanú, hogy fertőződött például utazásból hazatérve, a Duna-szigeten található tesztelőutcába tud ellátogatni PCR-tesztre. Tünetet produkáló betegek a városszerte megtalálható drive-in tesztelőutcákba, vagy az erre kijelölt tesztelőkonténerekbe foglalhatnak időpontot, illetve a már említett otthoni gargalizálós tesztet is kérhetik. A felsorolt lehetőségek a bécsiek számára ingyenesek.

Nyitókép: Siegfried Leitner