A Facebook törölte a céget, mely szerint a koronavírus-oltástól csimpánzzá változunk

A Fazze nevet viselő ügynökség azzal kereste meg a közösségi média prominens képviselőit, hogy az AstraZeneca és a Pfizer oltásával kapcsolatosan közöljenek félrevezető információkat közzétett tartalmaikban, de német és francia influenszerek is a hatóságokhoz fordultak azt követően, hogy megkeresték őket ajánlatukkal. Mindezen túl a cég számtalan felhasználói fiókot is létrehozott a közösségi médiában melyeken keresztül dezinformációkat terjesztettek, ezek között szerepelt az is, hogy a koronavírus elleni nyugati oltások egyike csimpánzzá változtatja azokat, akik megkapják, írja a Sky News.

A Nagy-Britanniában regisztrált reklámügynökséghez köthető több tucat Facebook-profilt és több száz Instagram-fiókot a Facebook a Fazzéval együtt tiltotta. A közösségi oldal elmondása szerint a Fazze munkája nagy részét Oroszországban végezték egy nem azonosítható megbízó kérésére, és

főként Indiában, Latin-Amerikában, valamint kisebb részben Amerikában élő embereket céloztak meg a hamis információkkal.

A Facebook biztonságért felelős vezetője, Nathaniel Gleicher szerint bár a Fazze munkája hanyag volt, annyiban azért figyelemreméltó is, hogy igyekeztek influenszereket is megnyerni maguknak. Vizsgálataik szerint a megkeresettek közül volt olyan, aki posztolt is a Fazze kérésének megfelelő tartalmakat, ám amikor fény derült a cég végezte munka jellegére, akkor ezeket törölték.

Leo Grasset francia youtuber is a megkeresettek között volt, ő májusban arról számolt be, hogy arra kérték, tegyen fel egy 45-60 másodperces videót az Instagramra, a TikTok-ra vagy a YouTube-ra, amelyben a Pfizer oltóanyagának halálozási arányát kritizálta. Grasset gyanakodott és megkérdezte, milyen megbízó kérésére keresték meg, de a Fazze erre nem adott választ. A francia ezután hozta nyilvánosságra a történetet.

A Facebook nem bocsátkozott találgatásokba azzal kapcsolatosan, hogy ki vagy kik állhatnak a lejáratókampány hátterében.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balázs Attila