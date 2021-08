Lángol a világ legnagyobb abroncstemetője

A kuvaiti abroncstemető, ahol mintegy hétmillió használt autógumit tárolnak, nem először került be a hírekbe, már korábban is lángra kaptak a gumihegyek, de most ismét fekete füst jelzi, hogy nemcsak tárolják az abroncsokat a sivatag közepén, hanem időnként igencsak környezetszennyező módon meg is szabadulnak tőlük.

Az eset érdekessége, hogy néhány napja arról szóltak a hírek, hogy az egész telepnek költöznie kell, mert kell a terület egy ingatlanfejlesztéshez.

Nyitókép: Twitter