Energiarendszere összeomlásától tart Görögország

A csillapulni nem látszó extrém hőség miatt fordultak az ország lakosságához.

Rodoszon vasárnap kigyulladt a növényzet a szárazság és az erős széllökések miatt. A helyi tűzoltóság hétfőn közölte, hogy bár a lángokat megfékezték, továbbra is nagy a tűzveszély. A helyi szállodákat egyelőre nem érintette a tűz, de három faluból ki kellett telepíteni a lakosokat. A tűz vasárnap este ideiglenes áramkimaradást okozott a sziget jelentős részén. A lángok tovább terjedésének megakadályozásában helikopterek és repülőgépek is részt vettek - számolt be az ERT görög állami tévécsatorna.

A tartós hőség és az állandó légkondicionálás kapacitásai határára sodorta az ország energetikai rendszerét.

Az energiaügyi minisztérium arra kérte a görögöket, hogy ne állítsák 26 Celsius-foknál alacsonyabbra a légkondicionálók hőmérsékletét. A hatóságok arra is kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a mosást dél körül, amikor amúgy is nagyon magas az energiafogyasztás.

Egyelőre nem tudni, mikor enyhül a forróság. Meteorológusok attól tartanak, hogy

a kánikula akár két hétig is folytatódhat.

Görögországban több tucat futótűz volt az elmúlt hónapokban. Az idei szezon legnagyobb tűzvésze Athén közelében pusztított május közepén.

Az erdőtüzekről aktuális információkat az Európai Unió földmegfigyelési programjának, a Copernicusnak az oldalán lehet találni. Patrasznál nagy a baj Rodoszon kívül a Peloponnészosz északnyugati részén, Patrasz város közelében is tombolnak a lángok: itt több mint háromezer hektárnyi fenyő-, és olajfaliget vált a tűz martalékává a műholdfelvételek tanúsága szerint. A szombaton kezdődött erdőtüzet egyelőre nem sikerült teljesen megfékezni, és a magas hőmérséklet sem kedvez a tűzoltók erőfeszítéseinek. Hétfőn 44-45 Celsius fokot várnak a Peloponnészosz nyugati részén.

