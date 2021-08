A francia dél a járványkezelésben is feladja Emmanuel Macronnak a leckét

A térség legjelentősebb városa Marseille, ahol nem csupán a macroni politikával (és általában a párizsi politikai elittel) szemben nagy – országos átlagot messze meghaladó – a bizalmatlanság, de ahol ugyancsak országos mértéken túli a Covid-szkepticizmus, a járvány- és oltástagadás – írta helyszíni riportjában a brüsszeli Politico.

A kikötővárosban egyébként is átlagot meghaladó az elszegényedett, leszakadt társadalmi rétegek aránya, ezzel arányos az államhatalmi intézmények tagadása, amihez most társul a Covid-oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság is, amit nem kis részt a marseille-i virológus, Dider Raoult ellentmondásos kísérlete is gerjesztett (maláriaellenes szert ajánlott a fertőzés kezelésére).

A héten elfogadott törvény az oltások kötelezővé tételéről az egészségügyben, illetve egy sor nyilvános létesítmény és program látogatásának a védettségi igazoláshoz kötése emlékezetes módon országosan is heves ellenállást váltott ki Franciaországban – néhány nap alatt százhatvanezer tüntető ment utcára –, de ez az elutasítás a Politico szerint hatványozottan jellemző a dél-francia „Midin”,

ahol amúgy országosan a legalacsonyabb a beoltottak aránya.

A brüsszeli portál idéz spontán utcai véleményeket, amelyek itt is a többi tiltakozáson elhangzottakat ismétlik: a francia alkotmány a szabadság, az egyenlőség, és a testvériség hármasán alapul, és e vélemények szerint a macroni intézkedés az első alapelv sárba tiprását jelenti.

Francia lapjelentések szerint Párizsban változatlanul kiemelt figyelmet szentelnek a spontán tiltakozásoknak, attól tartva, hogy a jelenség néhány hónappal a jövő évi elnökválasztás előtt

esetleg egy újabb „sárga mellényes” típusú elutasító mozgalommá állandósulhat.

A Politico ugyanakkor megjegyzi, hogy miközben regionálisan előfordul koncentrált elutasítás az elnöki politikával szemben, az össztársadalmi elfogadottság egyelőre Macron mellett áll. Az úgynevezett „hallgatag többség”, amelyik helyesli az elnök határozott fellépését, országon eléri közel a kétharmadot (62 százalék), az egészségügyi dolgozók beoltását pedig felméréseken a megkérdezettek 70 százaléka helyeselte.

Ugyancsak a párizsi intézkedések szükségességét látszik támogatni – jegyzi meg a Politico – az a tény, hogy a Delta-variáns terjedése alaposan meglódult francia földön: a napi új fertőzések számára már eléri a 19 ezret, amivel egy hét alatt megduplázódott az új betegek száma. Megint tüntettek a Covid-igazolás ellen Újabb tüntetések voltak szombat este Franciaországban a közeljövőben bevezetendő Covid-igazolás ellen, országszerte összesen több mint 200 ezren vonultak fel az AP hírügynökség becslése szerint. Párizsban ismét erőszakossá fajult a demonstráció, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel.



Az újabb erőszakra számítva, a rendőrség háromezer emberét vetette be szombaton a főváros utcáin. A tüntetők számát Párizsban több mint 14 ezerre becsülte az AP. Túlnyomó többségük békés volt, de helyenként történtek összecsapások. A hatóságok arról számoltak be, hogy három rendőr megsebesült. Ez már a harmadik egymást követő szombat tüntetésekkel az igazolvány ellen. Az elmúlt két szombaton is voltak összetűzések a rendőrökkel. Nemzeti színű zászlót lobogtatnak tüntetők Párizsban 2021. július 31-én. Franciaország több városában is tüntettek a koronavírus elleni oltás felvételét igazoló oltási igazolvány ellen, amellyel bizonyos szolgáltatásokat könnyebben igénybe vehetnek a már beoltott emberek. MTI/AP/Adrienne Surprenant A francia parlament által a közelmúltban elfogadott törvény értelmében augusztus 9-től a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy a 48 óránál nem régebbi negatív teszt) kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon, a kórházakban, a vásárokban. Jóllehet az egészségügyi és a szociális dolgozók, valamint a tűzoltók oltási kötelezettségéről konszenzus alakult ki a társadalomban, a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentum használatának kiterjesztése és a kiróható súlyos büntetések heves vitát váltottak ki. Felmérések szerint a társadalom nagyobb része az igazolvány és a súlyos büntetések intézményét is támogatja, de a nem elhanyagolható kisebbség hevesen ellenzi. (MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Adrienne Surprenant