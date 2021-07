Katasztrófa, ami Nyugat-Európában van – videók az árvizek pusztításáról

Legalább 15-en meghaltak, legkevesebb négy embert eltűntként tartanak nyilván, több mint 21 ezer ember maradt elektromos áram nélkül a napok óta tartó heves esőzések nyomán kialakult özönvízszerű áradások miatt Belgiumban, az ország déli részén a folyók kiléptek medrükből, sokakat evakuáltak. Luxemburgban szintén ezreknek kellett elhagyniuk otthonukat, Hollandiban katasztrófahelyzetet hirdettek – írja az MTI.

Belgium legsúlyosabban érintett térsége a francia nyelvű vallon tartomány déli, délkeleti régiója, ahol a folyók megáradtak, a partok közelében fekvő városok és települések lakóinak helyzete továbbra is aggasztó. Erről árulkodnak az alábbi, Liege-ben és Verviers-ben készült felvételek is. A posztok tanulsága szerint iszonyatos az áradat, „az utak folyókká változtak!”

Több tucat várost zártak le a forgalom elől, házak dőltek össze vagy váltak lakhatatlanná. A medrükből kilépett folyók autókat sodortak el. A régióiban a vezetékes víz többfelé ihatatlanná vált. A szolgáltató figyelmeztetést adott ki, hogy egyes helyeken a csapvizet nem szabad fogyasztani, még forralt állapotban sem.

Péntek délelőttre az időjárás javult, a jelentések szerint a legtöbb belgiumi folyó vízszintje stabilizálódott vagy apadni kezdett. Noha a Meuse vízszintje sem emelkedett az éjszaka folyamán, katasztrófától tartanak az ország keleti felében található Liege-ben. A folyó felsőbb szakaszán épített vízzárógát esetleges meghibásodása miatt a szakértők szerint víztömeg zúdulhat a hozzávetőleg kétszázezer lakosú nagyvárosra, ugyanis a vízszintet szabályzó gát hat zsilipéjéből kettő működik. Liege polgármestere még csütörtökön arra szólította fel a lakosokat, hogy lehetőség szerint hagyják el a várost.

Mark Rutte ügyvezető miniszterelnök azt mondta, a rendkívüli árvíz katasztrófának számít, ezért a kabinet aktiválta a rendkívüli esetekben érvényes kártérítésről szóló törvényt. A szabályozás révén a kormány részben fedezi azokat a károkat, amelyeket a biztosítók nem térítenek meg.

Luxemburgban az áradások miatt ezreknek kell elhagyniuk otthonaikat, a medrükből kilépett folyók házakat öntöttek el, forgalmi zavarokat okoztak a közúti és a vasúti közlekedésben. Noha az időjárási helyzet javult az országban, a folyók vízszintje emelkedésének kockázata fennáll. A luxemburgi kormány ezért azt kérte, senki se utazzon az árvízveszélyes területekre, a kidőlt fák ugyanis forgalmi fennakadásokat okozhatnak, a meglazult talajszerkezet fölcsuszamlásokhoz vezethet. Az országban korábban lezárt több mint 100 útszakasz és az autópályák tisztítását megkezdték.

Yesterday's heavy rain has caused flooding around #Luxembourg. Emergency services are inundated with calls, and the red weather alert remains in place. For more info visit https://t.co/qanV2bHpoM, send us photo and video via contenttoday[at]rt[dot]lu. pic.twitter.com/5sWLrFUb0W — RTL Today (@rtl_today) July 15, 2021