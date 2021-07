Amerikai újságírónőt akart elrabolni az iráni titkosszolgálat

Vádat emeltek az Egyesült Államokban az iráni titkosszolgálat négy ügynöke ellen, akik a hatóságok szerint azt tervezték, hogy akár erőszakkal is Teheránba szállítanak egy amerikai újságírót, emberi jogi aktivistát.

Az igazságügyi minisztérium arról számolt be, hogy a vádlottak hamis indokkal magánnyomozókat béreltek fel az érintett megfigyelésére New Yorkban, és videofelvételeket készítettek egyes családtagjairól. Céljuk az volt, hogy Iránba szállítsák az újságírót, ahol "legjobb esetben is bizonytalan lett volna a sorsa".

Bár nem nevezték meg az érintettet, sajtóhírek szerint az Amerika Hangja perzsa szolgálatának dolgozó iráni-amerikai Maszih Alinedzsádról van szó, aki gyakran bírálja különböző okokból a teheráni kormányt.

Alinedzsád a Reutersnek nyilatkozva kijelentette, hogy még mindig "sokkhatás alatt van". Arról is beszámolt, hogy az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyolc hónapja kereste meg, azóta együttműködik az ügynökséggel.

"Bemutatták, hogy az iszlám köztársaság már rendkívül közel került hozzám"

– mondta, közölve, hogy a nyomozás idejére biztonságos helyszínre költöztették őt és a férjét.

"Még mindig nem hiszem el, hogy még Amerikában sem vagyok biztonságban" – fogalmazott.

Az ügyészség szerint az újságíró azért kerülhetett a rezsim célkeresztjébe, mert jelentős befolyással van a közvéleményre Iránban és globálisan is a közel-keleti ország történéseit illetően.

A vádlottakat még nem kerítették kézre, amennyiben ez megtörténik, és elítélik őket, akár életük végéig is rács mögött maradhatnak.

A hatóságok közölték, hogy hasonló tervei lehettek az iráni titkosszolgálatnak három kanadai és egy brit állampolgárral is, de egyesek az Egyesült Arab Emírségekben is veszélyben voltak. Mindannyian Teherán bírálóiként ismert személyek.

Nyitókép: Larry Busacca/Getty Images for Women in Cable Telecommunications