Kiderült, miért "lángolt a tenger" a Mexikói-öbölben

A furcsa eset a hét végén történt, a helikopterről készített felvétel bejárta a világsajtót, egyes internetes portálok pedig úgy fogalmaztak, hogy a lávaszerűen fortyogó és lángoló tenger látványa olyan volt, mintha megnyílt volna a "pokol kapuja".

A Pemex tájékoztatása szerint az erős, eső kíséretében érkezett vihar és villámlás miatt a múlt pénteken le kellett állítani a termelést a Ku-Maloob-Zaap olajmezőn. Az egyi fúrótorony közelében azonban egy víz alatti csőből kiszivárgott földgáz felgyülemlett a tengerfenéken, és amikor a felszínre tört, minden valószínűség szerint villámcsapás érte, és meggyulladt. A Pemex több tűzoltóhajót küldött a helyszínre, több mint öt óra alatt sikerült eloltaniuk a "lángoló tengert".

Senkinek sem esett baja, és olaj sem került a tengerbe. A Pemex közölte, hogy vizsgálja a gázszivárgás okát.

Íme egy-egy videó a lángoló, fortyogó vízről és az oltásról.

Not a movie:



Gulf of Mexico — in the Campeche Sound.



Three boats have supported to douse the flames… @MLopezSanMartin pic.twitter.com/xvCua4WbKu — Rex Chapman?? (@RexChapman) July 2, 2021