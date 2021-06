Kéttucatnyi koronavírustörzsre bukkantak egy kínai régióban

A Jünnan provinciában található kis régióban tett felfedezések megmutathatják, hányféle koronavírus is tenyészhet a denevérekben, illetve hogy azok hogyan kerülhetnek át emberre. A santungi egyetem kutatója, Vejfeng Si 2019 májusa és 2020 novembere között gyűjtött mintákat kis erdei denevérektől: vizeletük és székletük mellett a szájüregükből vett mintákat is vizsgáltak – írja a CNN. A Cell nevet viselő folyóiratban megjelentetett tanulmányukban arról írnak, összesen 24 koronavírusra bukkantak az állatokban, melyek közül kettő a SARS-CoV2-höz hasonlatos.

Az egyik vírus, melyet a RpYN06 névvel illettek, s amelyet Rhinolophus pusillus denevérekben találtak meg, nagyon hasonlít a SARS-CoV-2-höz: csak a tüskefehérjén tapasztaltak eltéréseket a két törzs között.

"A 2020 júniusában Thaiföldről begyűjtött SARS-CoV-2-hoz hasonlatos vírussal együtt ezek az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy

a SARS-CoV-2-vel szorosan rokon vírusok továbbra is keringenek a denevérpopulációkban,

és egyes régiókban viszonylag nagy gyakorisággal fordulhatnak elő" – írták.

A kutatók még mindig lázasan keresik az új koronavírus eredetét: valószínűsíthető, hogy ezt a denevérekben fogják megtalálni, de arra is nagy az esély, hogy közvetítő fajon keresztül fertőzhetett embert a patogén először. A SARS-járvány esetében legalábbis így történt, ott cibetmacska volt a köztes állat. Az új koronavírus esetében más teóriák is felmerültek, de a WHO jelenleg is ezt tartja a legvalószínűbbnek.

Az emberek vadásznak és esznek is denevéreket, a denevérek pedig megfertőzhetnek más állatokat, amelyekre szintén vadásznak és amelyeket az emberek esznek.

A vírusok akkor is megfertőzhetik az embereket, amikor az állatokat kezelik vagy levágják.

"A denevérek jól ismert gazdái számos olyan vírusnak, amelyek súlyos betegségeket okoznak az emberekben – írták a kutatók tanulmányukban –, összefüggésbe hozták már őket a Hendra-vírus, a Marburg-vírus, az Ebola-vírus és a koronavírusok terjedésével. A denevéreken és az emberen kívül a koronavírusok a házi és vadon élő állatok széles körét megfertőzhetik, beleértve a sertéseket, szarvasmarhákat, egereket, macskákat, kutyákat, csirkéket, szarvasokat és sünöket."

Nyitókép: Kiskunsági Nemzeti Parki Igazgatóság