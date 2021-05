Van, ahol már állatokat is oltanak a koronavírus ellen

Márciusban készítette el Ororszország az első állatspecifikus koronavírus elleni oltást: több orosz régióban az állatorvosok már használatba is vették a vakcinát a BBC tudósítása szerint. A Carnivak-Cov nevet viselő oltás iránt a hírek szerint az Európai Unió, Argentína, Dél-Korea és Japán is érdeklődnek.

Bár a tudósok szerint nincsen arra bizonyíték, hogy az állatok komoly szerepet játszanának a koronavírus terjedésében, világszerte számos példát láthattunk már arra, hogy a betegség állatokat is képes megfertőzni. Kutyák, macskák és majmok mellett nyércek is elkapták már embertől a fertőzést, mely ellen ez

a vakcina az ígéretek szerint fél évre ad védelmet.

Oroszországban a vakcina iránt érdeklődnek a sokat utazó állattartók mellett a tenyésztők, illetve azok a gazdák is, akiknek állatai időnként kijárnak a szabadba.

Nemcsak Oroszországban dolgoztak ilyen védőoltáson: az amerikai Zoetis szintén fejleszt egy, az állatokra optimalizált vakcinát.

A legkomolyabb, állatokkal kapcsolatos koronavírus-problémát a nyércekben fedezték fel. Számos ország nyércfarmjain alakult ki góc az állatok körében: a nyércek nemcsak megbetegedtek, de súlyos állapotba kerültek és sokszor el is pusztultak. Felmerült annak a veszélye is, hogy visszafertőzhetik gondozóikat egy mutálódott vírusváltozattal, ami akár komoly problémát is okozhat.

A legsúlyosabb helyzet Dániában alakult ki, ahol állatok millióit pusztították el, 2022-re pedig a teljes nyerctenyésztést felszámolják.

Nyitókép: Pexels.com