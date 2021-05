Az Európai Bizottság várhatóan júniusban teszi közzé második jogállamisági jelentését, jelenleg ennek előzetes értékelésén dolgozik – jelentette ki Didier Reynders igazságügyekért felelős uniós biztos, a soros portugál EU-elnökség által szervezett, a jogállamisággal kapcsolatos konferencián.

A második jelentés célja elmondása szerint az, hogy megvizsgálja milyen haladást értek el az uniós tagországok a fennálló problémák terén a legutóbbi, tavaly szeptemberi beszámolóhoz képest.

A második jelentés magában foglalja a koronavírus-járvány kezelésére adott tagállami válaszokat is.

Hangsúlyozta: a tavaly létrehozott uniós jogállamiság mechanizmus célja, hogy nyomon kövesse jogállamiság tagállami helyzetét, és megelőzze az ilyen természetű problémák kialakulását, illetve hogy nyílt párbeszéd keretében lehessen megoldásokat találni a helyzet javítására. Az uniós költségvetés kapcsán a jogállamisághoz kötődő feltételrendszerről azt nyilatkozta, hogy a bizottság jelenleg útmutató létrehozásán dolgozik, azonban hangsúlyozta, hogy

a feltételrendszer már ez év január elsejétől hatályba lépett.

"A bizottság tehát szoros figyelemmel kíséri a jogállamisági helyzet alakulását a tagállamokban és minden eszközét latba fogja vetni, hogy javítsa azt" – tette hozzá.

A jogállamiság előmozdítása – mint fogalmazott – nem lehet felülről építkező folyamat, annak "befogadó megközelítésen" kell alapulnia. Ennek érdekében a bizottság számos független civil szervezettel egyeztetett az értékelés során, mivel véleménye szerint ezeknek a szervezeteknek a szerepe "felbecsülhetetlen" abban, hogy rávilágítsanak az esetleges kihívásokra.

Reynders arra is kitért, hogy a jogállamiság kérdése előtérbe került a koronavírus-járvány kapcsán. A hétfői konferencián arról is tárgyalnak, hogy sikerült-e az uniós tagállamokban megtalálni a helyes egyensúlyt a népegészségügyi intézkedések és az alapvető értékek védelme között. A kormányzat álláspontja A magyar kormánynak számos kritikája van a jogállamisági jelentésekkel kapcsolatban. Nemrég például Deutsch Tamás beszélt az ügyről kijelentve: a 2020-as jelentés után "jókora botrány is kerekedett" a politikai elfogultság és a kettős mérce alkalmazása miatt, ezt követően pedig a bizottság azt ígérte, hogy idén független módon, pártatlanul, elfogultságok és előítéletek nélkül, tisztességes eljárás keretében készülnek majd el a jogállamisági jelentések. Viszont a Magyarországgal foglalkozó idei jogállamisági jelentést előkészítő delegáció kapcsolattartójának Magyar Gábort nevezték ki, akiről a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője kijelentette: ő "nem egy független uniós tisztviselő, hanem a valóságban egy izgága baloldali politikai aktivista, (...) aki Gyurcsány Ferenc és Gyurcsányné rágalmait is sokszor túlszárnyaló, elfogult nyilatkozatokat tett". Az ügyben a Fidesz európai parlamenti képviselői levéllel fordultak az Európai Bizottsághoz. Magyarország és Lengyelország március 11-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló jogállamisági feltételrendszerről szóló uniós rendelet miatt. "Nem lehet a nemzeti identitás, szuverenitás sérelmével zsarolni" - jelentette ki ezzel kapcsolatban Varga Judit igazságügyi miniszter.

