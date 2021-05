A halottbúcsúztatási szokásokon is változtatniuk kell az indiaiaknak

Az indiai döntéshozók szerint a következő napokban javulás várható a járványügyi helyzetben, mondta a Euronews-nak Ashish Jha, az amerikai Brown Egyetem Közegészségügyi Iskolájának dékánja, akit aggaszt ez a hozzáállás.

"Próbáltam elmagyarázni nekik, hogy még ha minden nagyon jól is megy, a következő hetekben a dolgok akkor is szörnyűek lesznek. De lehet az is, hogy ennél sokkal tovább is" – mondta. A szakember szerint a politikai döntéshozóknak a klasszikus közegészségügyi beavatkozásokra kell összpontosítaniuk, köztük a célzott lezárásokra, a tesztelésre, a maszkviselésre és a gyülekezés elkerülésére, mivel csak ez törheti meg a második hullámot az országban.

Követelik a lezárásokat

A 20 milliónál is több koronavírusos esetet jegyző Indiában az ellenzék azt követeli, hogy országos lezárásokkal fékezzék meg a vírus terjedését. Az egészségügyi szolgáltatások gyakorlatilag összeomlottak, lezárás kell ahhoz, hogy megszakadjanak a fertőzési láncok, mondta a kongresszusi párt szóvivője.

"Most már kénytelenek vagyunk – nincs más választásunk – országos lezáráshoz folyamodni, hogy megtörjük a láncot, és hogy helyreállítsuk a rendet az egészségügyi szolgáltatásokban" – mondta Pawan Khera, az ellenzéki Kongresszus párt szóvivője a BBC-nek.

Az üzleti élet szereplői és az ország koronavírus-munkacsoportja is két hetes lezárásokat sürget,

de Narendra Modi miniszterelnök eddig ellenállt a gazdasági élet védelmében. Helyi lezárásokra van ugyanakkor lehetőség, amivel egyes területeken éltek is.

Tavaly azért kritizálták az elnököt, mert mindössze négy órával a korlátozások életbe léptetése előtt hirdetett meg országos lezárást, melynek következtében az érintett időszakban a gazdaság 24 százalékos csökkenést tapasztalt a megelőző évvel szemben. A kormány most az esetszámok csökkenését kommunikálja – a valóságban az csak kevésbé ütemesen nő, a tesztelési kapacitás ugyanakkor elégtelen. A jelenlegi helyzet

A halálozások negyede írható az ázsiai ország számlájára.

Két hete van 300 ezer fölött a napi esetszám.

A szomszédos Nepált is elérte a hullám, a tesztek 44 százaléka pozitív az országban. A koronavírusos esetek közel feléért India felelt a világon az elmúlt hét napban a WHO szerint A halálozások negyede írható az ázsiai ország számlájára.Két hete van 300 ezer fölött a napi esetszám.A szomszédos Nepált is elérte a hullám, a tesztek 44 százaléka pozitív az országban.

Kallódó segélyszállítmányok

Mindeközben azért is kritika éri az országot, hogy a múlt héten bejelentett nemzetközi segélyszállítmányok, amelyek többek között lélegeztetőgépeket, oxigénkoncentrátorokat, gyógyszert, védőeszközöket és oltások gyártásához használható alapanyagokat juttattak az országba, napokig álltak reptéri hangárokban ahelyett, hogy a kórházakba kerülhettek volna. A CNN cikke szerint a gondot az okozza, hogy India nem volt felkészülve a nagy mennyiségű segélyszállítmány elosztására, hét napba tellett, mire erre sikerült mechanizmust kidolgozniuk. Ez alatt a

7 nap alatt 23 ezren haltak meg koronavírusban

Indiában. A szállítmányt az indiai Vöröskereszt veszi át, elmondásuk szerint a vámosok éjt nappallá téve dolgoznak, rajtuk nem múlik annak továbbadása. Tőlük a minisztériumhoz, majd egy nagy egészségügyi szolgáltatóhoz kerül minden, ami aztán gondoskodik annak elosztásáról.

Az adományok sok esetben nem pont azt tartalmazzák, amit a külföldi adományozó feltüntetett, így mindent át kell vizsgálni és fel kell dolgozni, ezután tudják csak az eszközöket és gyógyszereket elindítani azokra a helyekre, ahol szükség van rájuk. A kormány mindeközben próbálja bagatellizálni a kialakult helyzetet: hétfői nyilatkozat szerint oxigénhiány nincsen, csak logisztikai problémák. Az új-delhi legfelsőbb bíróság mindenesetre bejelentette, hogy büntetni fogja a kormánytisztviselőket, ha a kórházaknak kiosztott oxigénkészleteket nem szállítják le.

Változó szokások

Az országban komoly gondot okoz a holtaktól való méltó elbúcsúzásban, hogy szinte alig találni helyet a halottas máglyáknak: a hinduk és muszlimok vallása pedig azt követelné meg, hogy a halál beálltát követő 24 órán belül hamvasszák, illetve temessék el a testet, írja a MedicalXpress. A szikhek esetében három nap áll erre rendelkezésre. A rítusok és hamvasztások elvégzésére azonban nincs elegendő ember, így

van, aki megvesztegetéshez folyamodik, de temetéshez nem illő verekedések is kitörnek időnként.

A hindu hamvasztás más, mint a nyugati: nem zárt térben, hanem halottas máglyán zajlik. Afféle áldozatbemutatásként értékelik, majd a hamvakat folyóba szórják. A hagyományok szerint megmosdatják, olajokkal kenik be, majd fehér vászonba tekerik a testeket még a halott otthonában, majd menet kíséri azt a hamvasztóhelyre. A járvány miatt mindez felborult: korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy a halotti máglyát nő gyújtsa meg, ráadásul a sokszor karanténban levő hozzátartozók csak virtuálisan lehetnek ott. Vallási vezetők helyett van, hogy a szent sorok felolvasására a krematórium dolgozóit kérik meg, akiket alsóbb kasztbéliként korábban lenéztek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Dzsagadis Nv