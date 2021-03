Vonatkarambol: rengeteg halott Egyiptomban

Legalább 32 ember életét vesztette és 66-an megsérültek egy súlyos vonatbalesetben az Egyiptom középső részén található Szohág tartományban – jelentette az egyiptomi állami televízió az egészségügyi minisztériumra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint két személyvonat ütközött egymásnak.

At least 32 people have been killed and more than 60 others injured after two trains collide near #Egypt’s southern city of Sohag, says health ministry. Death toll expected to rise. pic.twitter.com/vQhrtZOiJ5 — Arwa Ibrahim (@arwaib) March 26, 2021