Felrobbant a Boeing hajtóműve, egy kisvárosra hullottak a roncsai – fotók, videó

A pilóták visszafordultak a denveri nemzetközi repülőtérre, ahol kényszerleszállást végrehajtva, biztonságban letették a gépet.

A szövetségi légi közlekedési hatóság (FAA) közleményben tudatta, hogy a 328-as járaton Honoluluba induló, Boeing 777-200 típusú gép pilótái nem sokkal a felszállást követően észlelték a jobboldali hajtómű meghibásodását.

A United Airlines közölte, hogy a gép 231 utasa számára helyet biztosítanak a hawaii fővárosba induló következő járataikon.

A Denvertől 40 kilométerre észak-nyugatra lévő Broomfield rendőrparancsnoksága fotókat tett fel a Twitterre, s ezek egyikén a hajtómű burkolatának nagy, kerek karimája látható egy ház falának dőlve. A rendőrség az esetleges sérültek jelentkezését kérte.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE

A nyaralni induló utasok utólag szörnyű megpróbáltatásokról számoltak be. A repülőgép már majdnem elérte az utazómagasságot, és éppen a kapitány beszélt az utasokhoz, amikor robbanás rázta meg az utaskabint, egy hatalmas villanás kíséretében. A gép ezt követően hevesen rázkódni kezdett. "Azt hittem, végünk van" - mondta el egyikük, David Delucia.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

A robbanást a földön is hallották az incidensről beszámoló tanúk. Tyler Thal éppen sétálni indult a családjával, amikor észrevette a szokatlanul alacsonyan szálló gépet, és elővette a telefonját, hogy videofelvételt készítsen. Ezután következett be a robbanás, de a gép folytatta útját. A Twitterre feltett videón látszik, hogy a gép hajtóműve teljesen lángba borult.

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD @NMFirePIO @9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN — Tyler Thal (@tgthal) February 20, 2021