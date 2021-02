Szakértő: törékeny többség állhat az új olasz kabinet mögött

Az Öt Csillag Mozgalomnak (M5S) az olasz kormányalakítással megbízott Mario Draghi támogatásáról tartott internetes szavazásán a résztvevők csaknem 60 százaléka igent mondott csütörtökön, de a párt parlamenti tagjainak egy része így sem nem ad bizalmat a következő kormánynak. Vásárhelyi Árpád Olaszország-szakértő a csütörtöki események kapcsán emlékeztetett, amellett, hogy az M5S tagjai megszavazták a kormány támogatását, a többi, számottevő támogatással bíró párt is határozatot hozott különböző szinteken, és jelen állás szerint – az Olaszország Fivérei párton kívül – valamennyien elismernék a Draghi-kabinetet. Így igazából kialakulhat az a többség, amely által az új kormány létrejöhet.

Az ELTE óraadó tanára megjegyezte, napokkal korábban minderre még jóval kevesebb esély mutatkozott, hiszen, bár a bal és balközép pártok Draghi mellett álltak, az Öt Csillag Mozgalom részéről komoly szkepticizmus mutatkozott. Ez indokolta végül a bázisdemokrácia alapú mozgalomban az említett szavazást is. A fentiek ismeretében viszont már

relatíve rövid lehet az út a kormányalakításig, ami néhány napot, esetleg egy-két hetet jelenthet

– tette hozzá. Első körben a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezi a minisztereket, majd a kétkamarás parlament, elsőként a szenátus, majd a képviselőház fog szavazni.

Hírek szerint az M5S feltételként szabta Mario Draghinak, hogy úgynevezett környezetvédelmi fejlesztési tárcát hozzon létre a párt számára. Vásárhelyi Árpád ezzel kapcsolatban elmondta, nem egyszerűen egy csúcstárcáról lenne szó, hanem három stratégiai területet szeretnének egy topminisztériumban összevonni. Ennek egyik része a környezetvédelem, a másik kettő maga a gazdaság talpra állítása, különösen annak a 209 milliárd eurónak a felhasználása, amelyet az európai újjáépítési terv alapján Olaszország jó eséllyel megkap.

A siker titka

Az Olaszország-szakértő arra is kitért: a leendő kormány ereje, sikere sokban azon múlhat, hogy Mario Draghi mennyire fogja tudni magát megfelelő távolságban tartani a politikai pártoktól, valamint képes lesz-e a kompromisszumot fenntartani a jobb- és balközép között. Draghi egy technokrata pénzügyi szakember, és egyelőre úgy fest, ezt a megközelítést támogatják is a pártok, az átmeneti koalíció azonban a törékenységet is magában hordozza. Viszont ha ez a kormányzás képes lesz a többség bizalmát középtávon elnyerni, jó eséllyel két éven át is kormányozhat majd.

Arról, hogy valóban szakértői kormány jöhet Olaszországban, egyelőre még komoly viták folynak, különösképp, hogy a leendő miniszterek politikusok lesznek-e. A felmerült nevek alapján arra lehet számítani, hogy jellemzően vagy a gazdasági, vagy az intézményi szektorból érkezhetnek a tárcák várományosai, ennek ellenére Vásárhelyi Árpád nem zárná ki, hogy a következő napok tárgyalásai során az egyes pártok politikusainak neve is fölmerülhet. Mindenesetre momentán úgy tűnik, hogy Mario Draghi ragaszkodik ahhoz, hogy a kulcstárcák élén pártoktól független, illetve kívülálló szakembereket tudjon maga mögött, akikkel a programját meg tudja valósítani.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi