Új brit variáns aggasztja a tudósokat

Bristol mellett Manchesterben is találtak eseteket, amelyekben a bristoliból tovább mutálódott törzs fertőzött, ezzel azonban még nincsen vége a rossz híreknek: Liverpoolban is megjelent egy új variáns. A brit új és feltörekvőben levő légúti vírusokkal kapcsolatos tanácsadó csoport aggályosnak bélyegezte a bristoli variánst, írja a Sky News. Attól tartanak, hogy a törzs nemcsak hogy fertőzőbb az eddigieknél, de képes majd a vakcinák hatását is semlegesíteni. A liverpooli variánst egyelőre vizsgálják, hogy kiderüljön, adhat-e okot aggodalomra.

A két vadonatúj variáns eddig összesen 76 megbetegedést okozott együttesen.

A variánsokkal kapcsolatosan felmerült aggodalmak ellenére a csoport fontosnak találja kiemelni azt, hogy az oltások mostani tudásunk szerint még mindig

megvédik az immunizáltakat a súlyos megbetegedés kialakulásától,

de az aggodalmat okoz, hogy az E484K névre keresztelt mutáció talán csökkentheti az oltásnak a fertőzés terjedésével szemben kifejtett hatékonyságát.

A bristoli variánsban végbement változás hatására az eredeti kenti törzs alakja megváltozott, aminek következtében a szervezet nehezebben ismeri fel a koronavírust és így nehezebben is tudja semlegesíteni azt – még akkor is, ha ezt már az oltás megtanította számára.

Az eredeti kenti törzséhez hasonló a bristoli verzió fertőzősége is, azt azonban még nem tudni, hogy a bekövetkezett változások pontosan hogyan hatnak majd az oltással szembeni esetleges ellenállóságra. Az adatok ugyanakkor jelenleg még nagyon frissek és vázlatosak a tovább mutálódott kenti törzsről, így messzemenő következtetéseket nem lehet levonni azokból.

Nem csak Nagy-Britanniában jelent meg új variáns: Brazíliában is megjelent egy friss mutáció, melynek jelentőségét szintén vizsgálják. Univerzális vakcina kellene

Ezek az oltások egy víruscsalád valamennyi tagja ellen hatásosak lehetnek, mivel általánosan semlegesítő hatású antitesteket is tartalmaznak.

Emellett az egyes törzsekre specializált antitestek kerülhetnének az oltásokba.

A variánsok megjelenése és a miattuk kialakult aggodalmak is felhívják a figyelmet arra, hogy széleskörűen neutralizáló antitestekkel ellátott oltásokra lenne szükség, írja a Nature. Ezek az oltások egy víruscsalád valamennyi tagja ellen hatásosak lehetnek, mivel általánosan semlegesítő hatású antitesteket is tartalmaznak. Emellett az egyes törzsekre specializált antitestek kerülhetnének az oltásokba. A szaklap szerint ha az alapkutatásban sikerülne ilyen oltást kifejleszteni, azt még pandémiák kialakulása előtt el lehet készíteni és be lehetne raktárazni, felkészülve a megbetegedésekre.

Nyitókép: MTI/AP/Alberto Pezzali