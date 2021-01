Alekszej Navalnij újabb támogatóját tartóztatták le a szombati tüntetés előtt

Kilenc napra őrizetbe vették pénteken Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus szóvivőjét, aki így nem tud részt venni az ellenzék szombatra tervezett tüntetésén.

Letartóztatásáról maga a szóvivő, Kira Jarmis adott hírt Twitter-üzenetben. Nem ő az egyetlen Navalnij támogatói közül, akit a napokban őrizetbe vettek az orosz hatóságok azon a címen, hogy a tervezett tüntetés, így annak szervezése is törvénytelen. Az Európai Tanács elnöke Vlagyimir Putyinnak: bocsássák szabadon Navalnijt Charles Michel, az európai uniós országok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását sürgette a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott pénteki telefonbeszélgetése során – közölte Charles Michel irodája.



Michel komoly aggodalmának adott hangot Navalnij fogva tartásával kapcsolatban a beszélgetés során, és arról is tájékoztatta az orosz elnököt, hogy a márciusi EU-csúcs keretében "stratégia vitát" indít az EU és Oroszország közötti kapcsolatok felülvizsgálatáról. Charles Michel közölte, hogy az EU egységes álláspontot képvisel az Oroszországhoz intézett felhívásában, és sürgette az orosz vezetést, hogy késedelem nélkül, átláthatóan vizsgáljak ki a Navalnijjal szemben elkövetett szeptemberi mérgezéses merényletet.

Az Európai Parlament csütörtökön elfogadott állásfoglalása szigorúbb szankciók bevezetésére szólította fel az uniót Oroszország ellen. Az állásfoglalásban leszögezik, hogy korlátozó intézkedéseket kell kivetni a Vlagyimir Putyin vezette rezsimhez kötődő orosz oligarchák, az elnök belső körének tagjai és az orosz média propagandistái ellen is, akik európai vagyonnal és unióba való beutazási engedéllyel rendelkeznek. Az uniós parlamenti képviselők arra is felszólították az EU-t, hogy azonnal állítsa le az Északi Áramlat 2 földgázvezeték befejezetlen szakaszán folyó munkálatokat, arra hivatkozva, hogy az "az uniónak nem szabad helyett adnia kétes eredetű orosz gazdasági tevékenységeknek."

Csütörtökön az orosz főügyészség és a belügyminisztérium külön is figyelmeztette a szombatra tervezett országos ellenzéki tiltakozás szervezőit, hogy a Navalnij támogatására előkészített tüntetéseket törvényellenesnek tekinti. Ezt pénteken megismételte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője is.

A tiltakozásokat azt követően hirdették meg, hogy a Berlinből hazatérő Navalnijt vasárnap késő este már a moszkvai repülőtéren őrizetbe vették. A másnap megtartott bírósági tárgyalásról, amely elrendelte a politikus 30 napos előzetes letartóztatását, Navalnij a közösségi médiában videoüzenetben buzdította tüntetésre híveit.

A szervezők nem kértek engedélyt a hatóságoktól a demonstrációkra, de nagy valószínűséggel nem is kaphattak volna. Moszkvában és az ország más régióiban a koronavírus-járvány végéig tilos tömegtüntetéseket rendezni.

