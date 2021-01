Több európai és kínai vakcina kaphat engedélyt heteken belül a WHO-tól

Oroszország is benyújtotta a Szputnyik V. védőoltás engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat a WHO-nak, de jóváhagyási folyamatának egyelőre nincsen menetrendje.

A WHO vezetésével a kis és közepes jövedelmű országok Covid-19 elleni vakcinával való ellátására létrehozott COVAX szövetség legalább kétmilliárd védőoltást szeretne az idén világszerte kiosztani, ebből legalább 1,3 milliárd adagot a szegény országoknak. Amíg azonban a program pénzhiánnyal küzd, a gazdag országok nagy mennyiségű vakcinát kötöttek le saját maguk részére - jegyezte meg a Reuters.

A védőoltások szállításáért folyó versenyben a gyógyszerhatóságok engedélye kulcsfontosságú a vakcinák hatékonysága és biztonságos alkalmazásuk szempontjából, akárcsak előállításuk gyorsításához. A legszegényebb országok azonban többnyire a WHO engedélyeitől függenek a saját korlátozott gyógyszer-engedélyeztetési kapacitásaik miatt.

A január 7-ig frissített adatokra hivatkozó COVAX-dokumentum szerint, amelyet a Reuters szerdán ismertetett, a WHO sürgősségi engedélyeket bocsát ki.

Az AstraZeneca brit gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett, az Indiai Szérum Intézet (SII) által gyártott védőoltást januárban vagy februárban engedélyezi a WHO, ugyanezen védőoltásnak a dél-koreai SK Bioscience által gyártott változatát pedig várhatóan február végén a dokumentum szerint.

Magán a vakcinán kívül a gyógyszerhatóságoknak engedélyeznie kell a különböző cégeknél folyó gyártási eljárást is.

Az AstraZeneca vakcináját eddig Nagy-Britanniában hagyták jóvá, és közeljövőben hoznak döntést róla az Európai Unióban és az Egyesült Államokban.

A COVAX programnak mintegy 400 millió adag, SII által gyártott AstraZeneca-vakcináról van szerződése, további több száz millió adagra pedig nem kötelező érvényű előszerződése, de a lehetséges szállítás üteme bizonytalan.

A WHO december végén engedélyezte a Pfizer amerikai gyógyszergyár és német partnere, a BioNTech vakcináját, amely az idén több százmillió adag védőoltást szállított a gazdag országoknak. A Pfizer nem válaszolt a Reuters azon kérdésére, hogy van-e megállapodása a COVAX-szal, és vajon csak korlátozott mennyiséget szállít-e az idén a szövetségnek.

A dokumentum szerint a WHO február végére várja a Moderna amerikai biotechnológiai cég vakcinájának engedélyeztetését, amely a Pfizeréhez hasonlóan szintén RNS-hírvivő módszeren alapul.

A Moderna, amelynek a védőoltását már több nyugati országban, így az Egyesült Államokban és az EU-ban is engedélyezték, nem reagált a Reuters megkeresésére.

A Johnson & Johnson vakcináját - amely 500 millió vakcinára kötött nem kötelező érvényű előszerződést előre nem meghatározott menetrend szerint a COVAX-szal, a WHO várhatóan legkorábban májusban vagy júniusban engedélyezi a COVAX dokumentuma szerint. A gyógyszergyár még nem tette közzé a klinikai kísérletek harmadik szakaszának eredményeit, de az EU közölte, hogy szakértői várhatóan legkorábban februárban hagyják jóvá.

A dokumentum szerint a WHO két kínai vakcina mielőbbi engedélyezését is fontolgatja. A Sinopharm és a Sinovac is benyújtotta az engedélyeztetési kérelmet, mindkét védőoltásról várhatóan márciusban döntenek a legkorábban. Egyik gyógyszergyár sem szerepel a WHO által kiválasztott lehetséges elsődleges oltások listáján. A WHO engedélyezése nem jelenti automatikusan azt, hogy a COVAX vásárol is a vakcinából, viszont elősegítheti a szállítást a kis és közepes jövedelmű országokba, ha azok közvetlenül megrendelik.

A Sinopharm két Covid-19 ellenes vakcina engedélyezését kérte, de a lehetséges márciusi jóváhagyás csak a pekingi székhelyű BIBP leányvállalata által gyártott változatra érvényes, amellyel már tömegesen oltanak Kínában.

A Sinovacnak még közzé kell tennie a klinikai kísérlete harmadik fázisának az eredményeit, de az oltást sürgősségi alkalmazásra már jóváhagyták több országban, így Brazíliában, Indonéziában és Törökországban.

Az orosz Szputynik V védőoltás jóváhagyásának még nincs időrendje.

A Reuters megkeresésére sem a Sinopharm és a Sinovac, sem a Szputnyik fő pénzügyi támogatója, az orosz kormányhoz köthető RDIF szuverén befektetési alap nem reagált.

