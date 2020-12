Tálas Péter: Izrael a gyilkosságoktól sem riad vissza, hogy megakadályozza az amerikai-iráni atomszerződést

Izrael óvatosságra intette külföldön tartózkodó állampolgárait esetleges iráni támadások kockázatától tartva, miután Teheránban állami tiszteletadás mellett temettek el egy merényletben meghalt egyetemi tanárt, aki elemzők szerint az iráni atomfegyver program atyja volt.

Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője az InfoRádióban elmondta, a meggyilkolt Mohszen Fahrizadeh a Forradalmi Gárda és a védelmi tárca fejlesztőközpontjának vezetőjeként irányította az atomkutatásokat.

"Elég sokat járt keleti országokban, ahol a technika rendelkezésre áll, az ő likvidálása beleillik abba a sorba, amely gyilkosságokat Izrael elkövetett az utóbbi tíz évben, titkosszolgálati módszerekkel, különféle támadások keretében" - mutatott rá Tálas Péter.

Hogy kinek állhat érdekében az, hogy kiderüljön, ki áll a támadások hátterében azok után, hogy ismertté vált, egy később felrobbantott autóról irányított fegyverrel követték el a gyilkosságot, arról úgy vélekedett, annak ellenére sem tudni pontosan, ki állt a támadás mögött, hogy a fegyveren egyértelműen izraeli jelzés volt.

"A szakértők három-négyfajta likvidálási helyzetet írnak le most,

abban van csak konszenzus, hogy ilyen cselekményeket Iránban alapvetően Izrael követ el,

szokott elkövetni" - nyomatékosította. Donald Trump adminisztrációja pedig ezekben a cselekményekben támogatta Izraelt. "A hírszerzések között is lehetett kommunikáció, még ha az elnök nem is tudott erről" - tette hozzá.

Mint felidézte, az előző Forradalmi Gárda-parancsnokot, iráni külügyminisztert is megölték, ezért Tálas Péter azt gondolja, Izrael mindenképpen most is vélelmezhető a támadás mögött.

Közben viszont tudni, Izraelnak nem érdeke, hogy megköttessen az amerikai-iráni, az atomprogram korlátozásáról szóló szerződés, mert Tel-Aviv azt feltételezi, hogy azt Irán úgysem fogja betartani, márpedig a megválasztott elnök jelzést tett arra, hogy lépések várhatók a szerződés felé.

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh