Tízezres menet Donald Trump támogatására

A tüntetők egyetértenek az elnök azon nézetével, hogy a választási eredményekbe belenyúltak, és ezért nem fogadják el azokat. A zászlókkal vonuló tüntetőkhöz számos szélsőjobboldali csoport tagjai is csatlakoztak - írta a BBC.

Korábban támogatói egy csoportja körülvette Donald Trump autókonvoját, amikor az elnök egy golfpályához tartott. Pénteken még támogatásáról biztosította a – több is nevet és szlogent is használó – megmozdulás résztvevőit, és azt ígérte, "talán beugrik", de végül csak elhajtott a gyülekező tömeg mellett.

That’s my President, always wanting to be with PEOPLE and show them he’s there for them! God bless America! #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/h9o3Je5T66 — Kim (@kimfreethinker) November 14, 2020

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020