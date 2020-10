Ellepték az elpusztult állatok tetemei a környéket - videó

Az SZK, amely a természetre veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére vonatkozó előírások megszegése, valamint tengerszennyezés címén indított eljárást, vizsgálja a távol-keleti félsziget délkeleti partvidékén bekövetkezett, az Avacsa-öblöt és a halaktirszkojei strandot érintő szennyezés összes lehetséges forrását.

A hatóság szerint a part mentén vett minták előzetes vizsgálata ipari olajhoz hasonló állagú vagy más kőolajtartalmú szennyezőanyag jelenlétét állapította meg a tengervízben.

Another environmental disaster occurred on the Pacific coast near Kamchatka. The cause is unknown, but the water samples recorded an increased content of petroleum products. Surfers have vision problems after contact with water, and animals die. pic.twitter.com/OIKGukGUYg — Arshak Makichyan (@MakichyanA) October 3, 2020