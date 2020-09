Szakértő: problémamegoldó ember irányíthatja Japánt

Szuga Josihide az előző miniszterelnök kabinetfőnöke volt - méghozzá szokatlanul hosszú ideig, ugyanis kitöltötte az előző kormányzati ciklust Abe Sindzo jobbkezeként, noha ebben a pozícióban Japánban általában gyakrabban cserélődnek az emberek - mondta az InfoRádióban Bartók András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Úgy vélte, Josihide igazából problémamegoldó volt a kormányzó Liberális Demokrata Párton belül.

A japán politikában szokatlan, hogy valaki nem politikuscsaládból érkezve kezdjen politizálni, Szuga Josihide viszont őstermelő epertermesztők gyermekeként tényleg saját erőből jutott el a politikai pályára, és most várhatóan a nagypolitika csúcsára is. Miután megválasztották az LDP vezetőjévé, várhatóan miniszterelnöknek is megválasztják a parlamentben.

"A politikai pályáját inkább a helyi ügyekkel való foglalkozás jellemezte a kampányok során, a párt központi vezetésén belül pedig általában a nehezebb szakpolitikai kérdések megoldása foglalkoztatta"

- mondta Bartók András. Úgy jellemezte, hogy inkább problémamegoldó volt, mintsem nagy formátumú, karizmatikus politikus. Szuga Josihide kormányszóvivő, miután megnyerte a japán kormánypárt, a Liberális Demokrata Párt (LDP) új vezetőjének megválasztására kiírt szavazást Tokióban 2020. szeptember 14-én. Várhatóan a kormánypárt új vezetője lesz az új miniszterelnök az egészségi okok miatt augusztus 28-án lemondó Abe Sindzó után.

Az oktató szerint Szuga Josihide várhatóan továbbviszi majd Abe Sindzo eddigi politikai irányvonalát, mivel a pártelnöki tisztségért a három jelölt - Szuga mellett Kisida Fumio volt külügyminiszter és Isiba Sigeru volt védelmi miniszter - között folyó vitán is alapvetően ezt képviselte.

"Talán annyi egyéni színt próbált hozzáadni mindehhez, hogy a programjában hangsúlyosabb szerepet kapott a különböző infokommunikációs eszközök hatékonyabb használatára törekvés, a digitalizációs folyamat elősegítése, az IT szektor fejlesztése" - tette hozzá Bartók András.

Jelenleg Japánban is a koronavírus és a gazdaság a két legégetőbb probléma, de fontos szempont volt a LDP elnöki tisztségéért folyó vetélkedésben a külpolitikai irányvonal is. Ebben Szuga alapvetően az Abe-i vonalat képviselte" - mondta az oktató. Míg Isiba Sigeru egy, a NATO-hoz hasonló védelmi szövetségi rendszer felépítését szorgalmazta Kelet-Ázsiában, Szuga egy mérsékeltebb, visszafogottabb álláspontot képviselt.

A miniszterelnöki pozíció várományosa 71 éves. "Ez Japánban átlagosnak mondható, az LDP központi vezetésén belül mindenképpen" - tette hozzá Bartók András. .

