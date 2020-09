Lettország lett a nyertese, hogy „banánhéjra lépett” a ravasz ír

Phil Hogan tapasztalt, ravasz politikusnak számít, ráadásul ír származása miatt „a vérében van a kereskedelem”, tehát egyértelműen nagy befolyással bírt az általa vezetett testületre, egy „banánhéjon mégis elcsúszott” – idézte föl a közelmúlt eseményeit az InfoRádiónak Gyévai Zoltán. Phil Hogan ugyanis megsértette az írországi járványügyi rendelkezéseket, miután – ahelyett, hogy egy brüsszeli útjáról hazatérve 14 napra karanténba vonult volna – több programon is részt vett, olyanon is, ahol több más befolyásos ír politikussal is érintkezett.

A Bruxinfo főszerkesztője megjegyezte, utóbbiak szintúgy lemondásra kényszerültek. Egyszerűen azért, mert Írországban a politikai morál ott tart, hogy

a politikusok nem „prédikálhatnak” olyat, amit ő maguk nem tartanak be

– magyarázta Gyévai Zoltán. Phil Hogan viszont úgy gondolta, hogy a hazaérkezése után pár nappal megcsináltatott tesztje, amely egyébként negatív lett, mentesítheti a karantén alól, „átlépve azt a vörös vonalat”, amit az ír hatóságok, illetve politikai kultúra húzott meg a politikusok számára.

A Bruxinfo főszerkesztője hozzátette, ettől egyébként még nem kellett volna lemondania, de miután ez mégis megtörtént, az ír kormánynak újabb két, egy női és egy férfi biztost kellett jelölnie, tekintve, hogy Ursula von der Leyen, ahogy korábban is, két nevet kért. És mint az a keddi napon már kiderült, végül a női jelölt lett a befutó, miután Mairead McGuinnessre, az Európai Parlament egyik alelnökre esett az Európai Bizottság elnökének választása, aki azonban nem Phil Hogan portfólióját kapja, tekintve, hogy Von der Leyen a lemondás miatt belső átszervezésre kényszerült, így

a kereskedelmi területért Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság lett alelnöke felel majd.

Míg az új ír biztosnak a pénzügyi szolgáltatásokért, a pénzügyi stabilitásért és a tőkepiaci unióért felelős portfóliót szánják, ami eddig része volt Dombrovskis portfóliójának is.

Így lett biztos amellett, hogy megtarthatja alelnöki pozícióját és a régi portfóliójának egy részét, másik felét – leegyszerűsítve – az újonnan belépő ír biztos kapja meg, miközben Dombrovskis, mint a folyamat nyertese, a nagyon befolyásos kereskedelmi portfóliót is átveszi mostantól – magyarázta Gyévai Zoltán.

