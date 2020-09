Ne legyenek illúziók, a hackerek képesek befolyásolni a választást

Az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója az InfoRádiónak ismertette: hasonlóan a 2016-os kampányokhoz, most is a Demokrata Párt különböző szervereire, illetve a demokrata elnökjelöltekhez közel álló tanácsadókra irányulnak a támadások, amelyek elsősorban Kínából, Oroszországból, illetve Iránból érkeznek.

Keleti Arthur kérdésre válaszolva arra is kitért, a szakemberek számára rendszerint

nagyon kevés nyom áll rendelkezésre a hackertámadások pontos feltérképezésére, ráadásul az árulkodó jeleket, amennyiben profikkal állnak szemben, folyamatosan hamisítják

az elkövetők, tehát komoly kihívást jelent arra rájönni, hogy ki az, aki ott járt és milyen nyomokat hagyott maga után. Így például azt, hogy a szóban forgó, egyébként sikertelen próbálkozások mögött kik állhattak az elmúlt hónapokban, az eszközök alapján lehet megállapítani, miután általában bizonyos hackercsoportok egy bizonyos típusú eszközöket használnak – magyarázta. Megjegyezte, azonban erre irányulóan is vannak próbálkozások a félrevezetésre: például a 2016-os amerikai elnökválasztás során hónapokig próbálták a szakmával elhitetni, hogy a betörést egy magányos román hacker követte el, miközben más volt a támadó.

Az ITBN alapítója megerősítette,

igenis az ilyen kívülről érkező akciókkal befolyásolni lehet még az amerikai elnökválasztást is.

Egyfelől információt lehet általuk kinyerni a rendszerből, hatást gyakorolva a felkészülésre és tanácsadásra, másrészt manipulálható a közvélemény a megszerzett adatok szivárogtatásával, vagy célzott irányításával. Az ilyen módszerek pedig rendkívül sikeresek, ami látszott már a 2016-os választáskor is – tette hozzá.

Keleti Arthur azt is elmondta, ahogyan minden elektronikai, informatikai rendszert, így magát a választást is lehet befolyásolni külső módon, éppen ezért jelenleg igyekszik is megnyugtatni az amerikai közvéleményt a választási rendszer fölött őrködő csapat, hogy momentán még nem történt ilyen, és nem is fog megtörténni – fogalmazott a szakember, megjegyezve: valószínűleg úgy nincs is rá lehetőség, hogy szimplán egy eredményt átírnak az adatbázisban, viszont bizalmatlanságot könnyen lehet ébreszteni a rendszer megbízhatósága iránt, illetve az abból származó adatok hitelességét tekintve. Visszautasítják a vádakat Kína, Oroszország és Irán visszautasította a Microsoft szoftveróriás vádjait, amelyek szerint az említett országokból hackertámadásokat hajtottak végre az amerikai elnökválasztási kampány ellen.



Egy kínai külügyi szóvivő pénteken utalt arra, hogy a Microsoft és az Egyesült Államok csupán kitalálták az erről szóló vádakat. „Többször is elmondtam, hogy az amerikai elnökválasztás belügy, és nem áll érdekünkben, sem szándékunkban beavatkozni” – jelentette ki.

Hasonló kijelentést tett pénteken az iráni külügyminisztérium szóvivője, aki elmondta: Teheránnak mindegy, hogy ki nyeri meg a választást novemberben.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz hírügynökség szerint úgy fogalmazott, hogy a Microsoft állításai nem érdemelnek különösebb figyelmet egészen addig, amíg nincs rájuk bizonyíték. A seattle-i székhelyű cég megállapításai megegyeznek az amerikai hírszerző közösségével. A Microsoft szerint a Kínából érkező támadások Joe Bidennek, az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltjének kampányát és a vele kapcsolatos szervezeteket vették célba azokon az olyan agytrösztökön kívül, amelyek például külpolitikával foglalkoznak. A kínai székhelyű csoport ezenkívül egy korábban Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatban álló „prominens személyiséget” is célba vett. A Microsoft szerint az orosz hackerek látszólag a 2016-ban tevékeny csoportokhoz köthetőek. A hackerek mind a republikánusoknak, mind a demokratáknak dolgozó tanácsadókat, amerikai agytrösztöket támadtak meg, továbbá kibertámadást hajtottak végre az Európai Néppárt (EPP) és nagy-britanniai politikai pártok ellen. Az iráni hackerek a Fehér Házat és Trump kampányát támadták meg, sikertelenül. Az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) korábban arról tájékoztatta a törvényhozókat, hogy Irán, Kína és Oroszország részéről várható beavatkozás az amerikai választási folyamatba. Az elemzés szerint különböző megfontolásokból ugyan, de Irán és Kína Bident látná szívesen a Fehér Házban, míg Oroszország Trumpot támogatná. (MTI)

Nyitókép: Pixabay