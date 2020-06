Vészhelyzet Németországban: tömeges fertőzés egy húsüzemben

Güterslohban bezárták az összes iskolát és óvodát, mert újabb koronavírus-járvány kitörésétől tartanak, az óvintézkedések egyelőre június végéig, az iskolai vakáció kezdetéig tartanak. Ezzel akarják megakadályozni, hogy a körzetben tovább nőjön a fertőzések száma, ugyanis szerdáig több mint 400 új megbetegedést regisztráltak a Tönnies helyi húsüzemében. A járványügyi hatóságok attól tartanak, hogy a gyárban dolgozók gyermekei továbbvihetik a vírust az iskolai és óvodai közösségekbe.

A húsüzemet fokozatosan állítják le, újabb és újabb területeken vezethetnek be korlátozásokat. A hatóságok most döntik el, hogy pontosan mekkora területet zárnak le. A cég egyelőre vizsgálatot folytat, de mint közölték: most elsődlegesnek a dolgozóik egészségét tartják.

A cég vezetői elsősorban a határok megnyitásával hozzák összefüggésbe a megbetegedés újabb megjelenését, mert több megfertőződött munkavállaló is külföldön járt az elmúlt időszakban családlátogatáson, és aztán visszatérve a munkahelyére mutatott tüneteket. Fokozott kockázatot jelent az is, hogy a húsüzem hűtőházaiban különösen kedvező a klíma a koronavírus terjedésének.

Eddig 400 alkalmazott koronavírustesztje lett pozitív a húsüzemben – erősítette meg a Süddeutsche Zeitung értesülését a cég szóvivője. Lapértesülések szerint a helyi válságbizottság reggel 10 óta tanácskozik. Úgy tudni, eddig 500 tesztet végeztek el az alkalmazottakon a gyárban, és még további vizsgálatok eredményére várnak.

Már hétfőn mint 100 munkavállalót helyeztek karanténba, és azóta fokozatosan vezették be az óvintézkedéseket az üzemben. A cég eddig összesen 13 000 koronavírustesztet végeztetett el. A mostani megbetegedésekkel a mintegy százezer lakosú Güterslohban az a határ fölé emelkedhet a fertőzések száma, amikor elvileg le kell állítani az enyhítési folyamatot, és ismét korlátozásokat kell majd bevezetni.

Németországi helyi gócpontokról számolt be a BBC is, amely úgy tudja, hogy Magdeburgban iskolákat és játszótereket zártak be, mert több mint 180-an fertőződtek meg a városban, Berlinben pedig legalább 300 lakást helyeztek karantén alá, miután egy lakótelepen ütötte fel a fejét a koronavírus.

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach