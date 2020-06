Az amerikai katonák németországi állomásoztatása "rengeteg pénzébe" kerül az Egyesült Államoknak - mondta az elnök a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva. Azzal is megvádolta Németországot, hogy a kereskedelem területén nem igazságos az Egyesült Államokkal. Más országok is hasznot húznak Amerikából, de Németország él vissza a leginkább Washington jóindulatával - szögezte le.

Hozzátette, hogy a csökkentett németországi létszámot addig akarja fenntartani, amíg Berlin nem teljesíti anyagi hozzájárulási kötelezettségét az észak-atlanti szervezetben, ami minden ország esetében a GDP két százalékát jelenti, de még ez az arány is kevés szerinte.

Emily Haber, Németország washingtoni nagykövete a bejelentésre reagálva azt mondta a Külügyi Tanács nevű elemzőintézet videokonferenciáján, hogy

az amerikai kontingens a transzatlanti biztonság védelmére, az amerikai erők távolabbi - afrikai, ázsiai - feladatainak támogatására, és nem Németország védelmére állomásozik az országban.

A német szövetségi kormány a múlt héten közölte, hogy megkapta a hivatalos értesítést Washingtontól a Németországban állomásoztatott amerikai katonák számának csökkentéséről.

A németországi a legnagyobb amerikai katonai kontingens Európában.

A katonákon kívül több ezer amerikai civil is teljesít ott szolgálatot a haderő javára.

Az amerikai elnök utasítása szerint a csapatcsökkentést a védelmi minisztériumnak még a novemberi elnökválasztás előtt, szeptember végéig végre kell hajtania.

Washington az elmúlt hónapokban több tervet is felvázolt arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben kivonja katonáit a világ több térségéből is, így Németországon kívül Afganisztánból, Irakból és a csendes-óceáni térségből is. Már annak terve is, hogy 9500 katonát vonnának ki Németországból, ellenállást váltott ki még a republikánus párti amerikai kongresszusi tagok között is. Június elején - miután először a The Wall Street Journal című lap jelentette a konkrét tervet - a kongresszus 22 republikánus tagja fordult Trumphoz, arra figyelmeztetve őt, hogy az Európában állomásoztatott erők jelentős csökkentése Oroszország érdekeit szolgálná az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeinek rovására.

A Reuters hírügynökség szerint a döntés valószínűleg kiváltja majd sok NATO-tagország nemtetszését.

