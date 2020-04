Durva vészforgatókönyvek készülnek a német állatkertekben

A legrosszabbra is igyekeznek felkészülni a zárva tartás miatt egyre nehezebb anyagi helyzetben lévő, ám az egzotikus állatok költséges etetésére kényszerülő német állatkertek - írta a BBC. A neumünsteri állatkert igazgatója, Verena Kaspari arról számolt be a lapnak, hogy kénytelenek voltak számba venni, mely állatok esetében jöhet szóba, hogy másokkal megetessék, ha az állatkert egyes lakóinak túlélése ezt megköveteli.

"Az állatok elaltatása is jobb megoldás, mint hagyni éhezni őket"

- tette hozzá.

Az igazgató szerint erre persze csak a legszélsőségesebb esetben kerülhet sor, de még ez sem oldja meg az intézmény pénzügyi problémáit. A zárva tartás miatt csak tavasszal 175 ezer eurós vesztesége lesz az állatkertnek, amely ráadásul nem veheti igénybe a német kisvállalkozások számára nyújtott állami pénzügyi támogatást.

A német állatkertek érdekképviselete szerint

a folyamatos fenntartási költségek egy átlagos német állatkert esetében heti 500 ezer eurós kiadást jelentenek.

Mivel azonban ezeket folyamatosan biztosítani kell az állatok etetése és életkörülményeinek fenntartása érdekében, ezért összességében 100 millió eurós támogatást kérnek az államtól - a civil adománygyűjtés mellett.

Bécsben sem fényes a helyzet A Schönbrunn-i állatkert egyelőre a megtakarításaiból fedezi a költségeket, azonban a 230 fős személyzet 70 százalékát három hónapra hazaengedték. Ausztriában is a némethez hasonló kurzarbeit rendszer működik, így az állami támogatás biztosítja, hogy ne veszítsék el az állásukat.

A zárva tartás nem várt hatása, hogy egyes állatok hiányolják a látogatókat. A berlini állatkertben a majmok hiányolják leginkább a nézőket, de a papagájok és a fókák is unatkoznak a folyamatos figyelem hiányában. A moszkvai állatkertből pedig arról számoltak be, hogy az óriáspandák is szokatlanul felélénkülnek most, ha bárki a közelükbe megy.

