Koronavírus - így éli mindennapjait a budapesti állatkert

Március 15-e óta, azaz most már több mint egy hónapja tart zárva átmenetileg a budapesti állatkert a koronavírus járvány miatt. A rendkívüli helyzet természetesen az állatkerti szolgáltatások elérhetőségét, az intézmény bevételeit is érinti, illetve az intézmény munkatársai is rendkívüli munkarendben dolgoznak.

Az állatkert különleges intézménynek számít abból a szempontból, hogy itt nincs mód a működés átmeneti szüneteltetésére, hiszen a kert lakói folyamatos gondoskodást igényelnek. Az intézmény és dolgozói számára alapvető szempont, hogy az állatok – a látogatók elmaradásán kívül – semmit ne érzékeljenek a koronavírus okozta rendkívüli helyzetből. Az ott lakó

mintegy kilencszáz állatfaj több mint tízezer egyede semmiben sem szenved hiányt,

róluk továbbra is folyamatosan, a legmagasabb színvonalon gondoskodnak. A takarmányellátás is biztosított, mert az állatkertnek korábban beszerzett készletei, tartalékai is vannak, és a járvány a további beszerzések terén sem okozott fennakadásokat.

A médiumok ilyen irányú kérdéseire reagálva a Budapesti Állatkert fontosnak tartja leszögezni, hogy az intézmény nem készül olyan intézkedésekre, amelyeket a sajtóhírek szerint a Neumünsteri Állatkertben fontolgatnak. Amint számos helyen megjelent, a szóban forgó németországi állatkertben felmerült állataik egy részének feláldozása más állatok táplálása érdekében, továbbá az is, hogy az éhező állatokat elaltatják. Budapesten semmi nem indokolja az ilyen típusú intézkedések lehetőségének felvetését. A városligeti intézmény ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a 71 akkreditált németországi állatkert túlnyomó többségében sincs szó ilyen intézkedésekről, és az említett Neumünsteri Állatkertben is csak legvégső esetben számolnak ilyesmivel.

Digitális állatkert Az állatkert a küldetését, többek között hogy terjessze az élővilággal, a természettel kapcsolatos ismereteket, formálja a környezettudatos szemléletet, természetközeli programokat nyújtson, most nem a megszokott módon teljesíti. A városligeti intézmény az elmúlt hetekben a szokásosnál is több hírt, képes beszámolót és kisfilmet tett közzé honlapján és a közösségi médiában.

Emellett rendszeresen készítenek és tesznek közzé olyan anyagokat, amelyek igyekeznek pótolni a tanulmányi csoportok állatkerti látogatásait és a zoopedagógiai foglalkozásokat. Az állatkert YouTube-csatornáján, Facebook-oldalán és weboldalán megtalálható anyagoknak a pedagógusok mellett azok a szülők is hasznukat vehetik, akik otthon maradva próbálnak programot kieszelni gyerekeiknek.

Az állatkert több kifutójánál is vannak webkamerák, ezeken keresztül az érdeklődők otthonról is megfigyelhetik az állatokat. Az oroszlánfókák tréningjét is nyomon lehet így követni, továbbá az egyik új kamerán a Dél-Amerika kifutóban délutánonként azt a kistapírt is látni lehet időnként, amelynek világra jövetelét múlt héten jelentette be az intézmény.

Közölték még, hogy az állatkertben dolgozó mintegy 240 munkatárs egy része otthonról dolgozik, az állatok ellátásával foglalkozókat pedig turnusokba osztották be, és az egy időben dolgozók sem találkoznak egymással, hiszen eloszlanak a létesítmény 12 hektáros területén.

Az állatkertnél egyelőre még nem tudják, mekkora veszteséget jelent a zárva tartás, de közölték: durva becsléssel annyi már most is elmondható, hogy a március 15-e óta kiesett bevétel meghaladja a százmillió forintot. Az állatkert rendelkezésére álló pénzeszközök és készletek azonban ebben az időszakban is lehetővé tették a kert lakóiról való zavartalan gondoskodást. Ezzel együtt adományokat elfogadnak, a segítség módjairól a honlapjukon lehet tájékozódni.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila