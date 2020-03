Koronavírus – enyhülni látszik a siófoki hölgy kálváriája

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a koronavírus egyik gócpontjának éppen Ischgl-t tartják, azt a világszerte ismert síközpontot, ahol a siófoki fiatalasszony, Ildikó is dolgozott az egyik hotel éttermében.

A március 14-től életbe lépett tiroli vesztegzár eredetileg 14 napos volt, aztán kitolták a határidőt előbb április 5-re, majd április 13-ra.

Ennek köszönhetően két magyar, három német és egy-egy szlovák és szlovén munkavállaló szorult be a vesztegzárba Ildikó hoteljében. Ám már négy hónapja együtt vannak, most majdnem két hete szorosan bezárva is, csak néha tudnak kimenni vásárolni, vagy megszökni a környező hegyekbe. Ez utóbbi már kockázatos, lévén fokozott a rendőri ellenőrzés. A hotel tulajdonosa napi egy meleg étkezést biztosít az alapfizetés mellett, ám amint hírét vette a vesztegzár meghosszabbítása,

azonnal szerződést akart módosítani, közös megegyezéssel megválna a dolgozóktól.

A vitából már-már munkaügyi perek támadtak, de végül hétfőn örömteli hírt kaptak a helyi hatóságoktól és a magyar konzultól.

Azok a nem osztrák állampolgárok, akik addig nem mutatják a vírusfertőzés tüneteit, elhagyhatják a vesztegzár területét március 28-án éjféltől.

Vagyis a siófoki hölgy is hazajöhet. Már felvette a település önkormányzatával a kapcsolatot, a tisztiorvosi szolgálat pedig felkészülten várja – olvasható. A nőnek így most már a legnagyobb gondja mexikói férje, aki még a vesztegzár kihirdetése előtti napon hazarepült Ausztriából Mexikóba. Sejtették, hogy együtt nem tudnak majd Magyarországra jönni, a férj csak mexikói állampolgár, a házassági anyakönyvük még nem honosított. A magyar hatóságok pedig egyelőre nem is javasolják a férjnek, hogy próbáljon meg Budapestre repülni.

