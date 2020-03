Országos vesztegzár bevezetését mérlegeli a kormány a koronavírus miatt Csehországban

"Alapvető fontosságú intézkedés felé tartunk. (...) Valószínűleg a maximálishoz" - mondta Andrej Babis a beszélgetésben.

Később úgy pontosított, hogy valószínűleg egész Csehországot érintő vesztegzárról lesz szó.

A cseh kormányfő fontosnak tartja, hogy az emberek kizárólag csak munkába járjanak, s onnan pedig menjenek haza. "Fenn kell tartanunk a gazdaságot, a termelést" - húzta alá.

A cseh miniszterelnök szerint ezért semmiképpen sem fogják korlátozni a tömegközlekedést, inkább megerősítik, hogy egy-egy autóbuszban, metró- és villamoskocsiban kevesebben utazzanak.

Andrej Babis kijelentette, hogy a korábban elrendelt karanténokat nem mindenki tartja be, ezért szükségesnek mutatkozik az eddigi intézkedések szigorítása. A házi karantén be nem tartásáért - a csütörtökön kihirdetett szükségállapot alapján - akár 3 millió koronás (40 millió forint) büntetés is kiszabható.

"Nem szeretnénk büntetni az embereket. Felszólítok mindenkit, hogy viselkedjünk ésszerűen. Egyelőre ennek nincs hatása" - mondta Andrej Babis.

Az esetleges országos vesztegzárral kapcsolatban úgy fogalmazott, "meg kell csinálnunk". A kormányfő szerint valószínű, hogy a csehországi fertőzöttek száma vasárnap estére elérheti a háromszázat.

Eddig több mint négyezer ember vetette alá magát laboratóriumi vizsgálatoknak.

Délután újabb rendkívüli ülést tart a cseh kormány, amely dönthet a további intézkedésekről, egy országos válságstáb felállításáról. A válságstábot Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese vezetné, aki képzett járványügyi szakember.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Védőmaszkot viselő férfi fényképez Prága óvárosában 2020. március 11-én. Csehországban eddig 64 személynél diagnosztizálták az új koronavírusos fertőzést, kórházakban és nyugdíjasotthonokban egy napja már látogatási tilalom van. MTI/AP/Petr David Josek