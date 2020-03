Koronavírus – Ázsia így menekül, itt vannak a minták

Kínában pattant az új koronavírus-járvány, így az ázsiai országokban különösen érdekes, hogyan veszik fel a harcot a vírus támadásával – derül ki a Guardian összeállításából. Vannak sikerek, de egyelőre még nem lehet megmondani, hogy sikerült túljutniuk a nehezén.

Dél-Korea

Dél-Koreában van Kínán kívül a legtöbb regisztrált beteg, de egyre jobban lassul a fertőzés terjedése az országban. Szerdán 242 új esetet jelentettek be, míg a csúcs 916 volt február 28-án. Az esetek hatvan százaléka egy titkosan működő szektában történt, ezért mind a 210 ezer tagot tesztnek vetették alá, és ez segített a terjedés lassításában.

A dél-koreaiak a karanténok helyett inkább a tömeges vizsgálatokra helyezték a hangsúlyt, és a gócpontokat igyekeztek felderíteni, és oda telepítették a szükséges egészségügyi hátteret is. Naponta 15 ezer ingyenes vizsgálatot végeznek el, ötven tesztközpontot állítottak fel, és a fertőzöttek mozgását a mobiltelefonjuk segítségével is ellenőrzik.

Szingapúr

A járvány elején az egyik legfertőzöttebb hely volt Szingapúr, február közepén 58 beteg volt, ennél több akkor csak Kínában. Azóta viszont jelentősen csökkent az esetszám, sőt a 160 regisztrál beteg közül 78 már meg is gyógyult.

Az üzleti központban a működést jelentősen akadályozó karanténrendszert és kontaktkutató programot vezettek be, hozzá pedig jelentős bírságot azoknak, akik nem tartják be a szabályokat. Naponta többször is felhívhatnak karanténban lévő embereket, így ellenőrizve a tartózkodási helyüket. Akik távoznak otthonukból, 10 ezer dolláros pénzbüntetést vagy hathavi börtönt kockáztatnak. Cserébe napi 100 dolláros kompenzációt kínálnak a munkából kieső embereknek, illetve szállást azoknak, akik a munkájuk miatt nem tudnak hazamenni.

Hongkong és Makaó

Már január 23-án megjelent az első fertőzött Hongkongban, öt nappal később már korlátozták a beutazást Kínából. Az iskolásoknak nem kellett visszatérniük a holdújévi szünetről. A 7,4 millió városállamban a kínai kötődés ellenére eddig csak 120 beteget regisztráltak, közülük hárman haltak meg.

A SARS-vírus idején szerzett tapasztalatokat hasznosították, akkor 774 halálos áldozat több mint harmada Hongkongban hunyt el. Kiürültek az utcák a világ egy legsűrűbben lakott metropoliszában. Mindenhol hőmérővel ellátott személyzet és kézfertőtlenítő várja az embereket.

A Kínából érkezőkre 14 napos önkéntes karantén vár, sőt ezt később kiterjesztették a Dél-Koreából, Olaszországból, illetve Franciaország, Németország, Japán és Spanyolország egyes régióiból beutazókra is.

Makaóban már február közepén, a tizedik beteg megjelenésekor bezárták a kaszinókat, leállították a beutazást, és bezárták az iskolákat. Ezekkel meg tudták állítani a fertőzés terjedését, sőt azt tervezik, hogy az eredetileg április 20-ig elrendelt iskolaszünetet is felfüggesztik.

Tajvan

Az első számú mintapéldaként emlegetik az országot. Az első intézkedéseket még december 31-én meghozták, már akkor ellenőrizték a Vuhanból érkezőket, pedig akkor mindössze 30 megbetegedésről tudtak a kínai városban, amely az egész járvány kiindulópontja. Azóta 15 ezer tesztet végeztek el, és 48 fertőzöttet regisztráltak, közülük egy ember meghalt, 17 már meggyógyult.

A kormányzat megerősítette az egészségügyi ellátást, jelentős összeget adott maszkok gyártására, korlátozta az exportot a tartalékok feltöltése érdekében, és súlyos bírsággal fenyegette meg az árdrágítókat, hamis hírek terjesztőit és a karanténszabályok megszegőit.

